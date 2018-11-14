کنگره ملی شهدا درقزوین حرکتی ارزشی برای آشنایی بافرهنگ شهادت است

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد در حاشیه کنگره سه هزار شهید استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت زنده نگهداشتن یاد شهدا اظهارداشت: خوشبختانه استان قزوین با برگزاری یک رویداد مهم و تاثیرگذار بخوبی توانسته یاد شهدا را زنده کند و این کار بزرگ قابل تقدیر است.

وی افزود: یادواره شهدا بخوبی در استان قزوین برگزار شده و از آحاد مردم، مسئولان، استاندار، فرمانده سپاه، امام جمعه و همه دست اندرکاران که این یادواره افتخار آفرین را برگزار کرده اند باید تشکر کرد.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: با پیش بینی برنامه های جنبی بویژه نمایشگاههای هسته ای و موشکی در کنار کنگره، بر غنای یادواره شهدا افزوده شده و استقبال خوبی هم از سوی جامعه فرهنگیان، دانشگاهیان، خانواده شهدا، بانوان، دانش آموزان صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه این یادواره هم از نظر سخنرانی فرماندهان نظامی و مسئولان کشوری و محتوا و هم برنامه های جانبی و حاشیه ای قابل توجه و تقدیر است.

ابوترابی فرد یادآورشد: با این رویداد مردم استان با دستاوردهای هسته ای و موشکی کشور هم آشنا شدند و حضور سردار حاجی زاده و سردار غیب پرور و دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در این یادواره به غنای مراسم افزوده است.

وی بیان کرد: در این کنگره ملی فرصتی برای آشنایی مردم با قدرت دفاعی، هسته ای و نظامی کشور فراهم شده و جوانان ما هم با ظرفیت های کشور در این عرصه بیشتر آشنا شده اند که ارزشمند است.

ابوترابی فرد تصریح کرد: عزت و عظمت و امنیت امروز ایران اسلامی مدیون خون شهداست و ما نیز وظیفه داریم همواره قدردان خدمات آنها باشیم و از ارزشهایی که شهدا در آن مسیر رفتند صیانت کنیم.