ارائه پیشنهاد واردات اتوبوس های دست دوم برای جبران کمبود ناوگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی اظهار کرد: طبق استانداردهای تعریف شده و براساس طرح جامع، تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. در صورتی که ناوگان اتوبوسرانی ۶ هزار دستگاه اتوبوس دارد که ۳ هزار دستگاه آن فرسوده است.

وی افزود: متاسفانه در حوزه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اتفاق جدیدی رخ نداده و روز به روز نه تنها اتوبوس های جدید وارد ناوگان نمی شود، بلکه به تعداد اتوبوس های فرسوده شهر نیز اضافه می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با بیان اینکه در شرایط موجود نرخ اتوبوس ها به شدت افزایش یافته است، عنوان کرد: به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده ایم شرایطی را فراهم کند تا بتوانیم اتوبوس های دست دوم را وارد ناوگان اتوبوسرانی کنیم، قطعاً شرایط آن ها بسیار بهتر از اتوبوس های فرسوده خواهد بود.

وی تصریح کرد: واردات خودروهای سنگین دست دو مانند تریلر و کامیون توسط وزارت صنعت صورت می گیرد و در سال های ۶۸ و ۶۹ نیز تعدادی اتوبوس دست دو وارد کشور شده است، اگر بتوانیم اتوبوس های نو را جایگزین ناوگان فرسوده کنیم که اتفاق بسیار خوبی است، اما در شرایطی که امکان این امر فراهم نیست اتوبوس های دست دوم با شرایط سنی خاص، گازسوز یا هیبریدی مشکل اتوبوسرانی را تا حدودی رفع می کنند.

به گفته سنندجی موضوع واردات اتوبوس های دست دوم در حد پیشنهاد بوده و هنوز موافقت و مخالفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن نشده است.