مجموعه برنامه های هفته بسیج در قروه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده حوزه بسیج ادارات قروه شامگاه چهارشنبه در نشست هیئت اندیشه ورز بسیج کارمندی به مناسبت هفته بسیج در شهرستان قروه ضمن بیان اینکه بسیج، نهادی است که ریشه در نهضت انقلاب اسلامی دارد به تشریح برنامه های هفته بسیج پرداخت.

مهدی کاویان فضاسازی فرهنگی و تبلیغی در بازار با موضوع حمایت از کالای ایرانی، برگزاری میز خدمت در مناطق محروم و حاشیه شهرها و روستاها و جلسه اخوت کارگری را از جمله برنامه های مدنظر دانست.

وی همچنین به برگزاری نشست های فصلی روشنگری و گفتمان سازی، بازدید از باغ موزه دفاع مقدس همدان، برگزاری نشست آموزش فقه بازار اسلامی و ... به عنوان دیگر برنامه های این هفته اشاره کرد.