ادای احترام به بازیکن فقید استقلال قبل از بازی تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، جی.لوید ساموئل، بازیکن پیشین تیم استقلال که چندی پیش در یک سانحه رانندگی به دیار باقی شتافت، بی تردید یکی از بهترین خارجی‌های تاریخ این باشگاه بود. بازیکن بزرگی که اهل کشور «ترینیداد و توباگو» بود و توانست بازیهای درخشانی با پیراهن استقلال در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا به نمایش بگذارد.

امروز تیم ملی فوتبال کشورمان طی دیداری دوستانه و تدارکاتی میزبان تیم ملی «ترینیداد و توباگو» می باشد. احتمال این که این دیدار با موافقت دو تیم با یک دقیقه سکوت به احترام بازیکن فقید تیم استقلال برگزار شود زیاد است.

تیم های ملی ایران و «ترینیداد و توباگو» از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه آزادی طی دیداری تدارکاتی به مصاف هم می روند.