به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی (۲۴ آبان ماه) و روز جهانی فلسفه (۳۰ آبان ماه)، پنجاه و دومین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی – پژوهشی معاونت پژوهش جامعه‌الزهرا علیهاالسلام با موضوع «نقش علامه طباطبایی(ره) در احیاء فلسفه اسلامی و تأثیر آن در فهم قرآن و متون دینی» برگزار می‌شود.

در این نشست، آیت‌الله احمد بهشتی به تبیین این موضوع می‌پردازد و ابراهیم علیپور، دبیر علمی این نشست است.

این نشست روز یکشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات طبقه همکف ساختمان شهید بهشتی(ره) برگزار می‌شود.