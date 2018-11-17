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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی و روز جهانی فلسفه؛

نشست «نقش علامه طباطبایی(ره) در احیاء فلسفه اسلامی» برگزار می‌شود

نشست «نقش علامه طباطبایی(ره) در احیاء فلسفه اسلامی» برگزار می‌شود

پنجاه و دومین نشست علمی پژوهشی جامعه‌الزهرا علیهاالسلام با موضوع «نقش علامه طباطبایی(ره) در احیاء فلسفه اسلامی و تأثیر آن در فهم قرآن و متون دینی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی (۲۴ آبان ماه) و روز جهانی فلسفه (۳۰ آبان ماه)، پنجاه و دومین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی – پژوهشی معاونت پژوهش جامعه‌الزهرا علیهاالسلام با موضوع «نقش علامه طباطبایی(ره) در احیاء فلسفه اسلامی و تأثیر آن در فهم قرآن و متون دینی» برگزار می‌شود.

در این نشست، آیت‌الله احمد بهشتی به تبیین این موضوع می‌پردازد و  ابراهیم علیپور، دبیر علمی این نشست است.

این نشست روز یکشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات طبقه همکف ساختمان شهید بهشتی(ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4460528

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