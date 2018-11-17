مقابله ایران با آمریکا مطابق سنت اسلام و پیامبر (ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در همایش روحانیون و نخبگان اورامانات که به‌مناسبت هفته وحدت در روانسر برگزار شد، اظهار داشت: امروز دست آمریکا در اکثر جنایت‌های جهان از جمله یمن، سوریه، عراق، افغانستان و میانمار آغشته به خون بیگناهان است و برای سلطه به کشورها از هر جنایت و توطئه ای استفاده می کند و در چنین شرایطی است که سنت اسلامی فرمان به مقابله می دهد.

وی گفت: امروز ملت‌های جهان اسلام بیدار شده اند و جوانان مسلمان زیر بار هر حرف زوری نمی روند و می‌بینیم که محور مقاومت علیه استکبار و کفر جهانی روزبه‌روز گسترده تر و قوی تر می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: پیروزی برای اسلام و جهان اسلام نزدیک است و نباید فراموش کنیم که پیامبر اسلام (ص) برای پیروز شدن اسلام چقدر تلاش کرد و در چه جنگ های بزرگی با کفار و دشمنان اسلام شخصا حضور پیدا داشتند تا به ظفر دست یافتند.

وی گفت: تجربه نشان داده است که دشمنان ما هرگز دست از دمشنی با ما و با امت اسلامی بر نخواهند داشت و در هر شرایطی به اسلام ستیزی و اسلام هراسی خود ادامه داده اند و ما نیز نباید از مقابله و مقاومت خود با آنها ذره ای کوتاه بیایم.

آیت الله علما تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت جهان اسلام بدون در نظر گرفتن مذهب شیعه و سنی در حال مقابله با استکبار و تقویت مسلمانان منطقه و جهان است و فرقی ندارد که کشوری که از آن دفاع می کند سنی باشد یا شیعه بلکه به وظیفه مسلمانی خود عمل می کند.