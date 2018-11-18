به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد ارزیابی سازمان سیا مبنی بر دست داشتن بن سلمان در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و منتقد سعودی بسیار خام و عجولانه بوده است.

وی همچنین مدعی شد که روز سه‌شنبه گزارش کاملی در این باره به دستش خواهد رسید.

ترامپ در ادامه با تاکید براینکه این قتل هرگز نباید اتفاق می‌افتاد، مدعی شد: گزارش روز سه‌شنبه توضیح خواهد داد که دولت آمریکا چه کسی را قاتل خاشقجی می‌داند و تاثیر کلی این قتل چه خواهد بود.

با این حال، وی که به باور بسیاری از کارشناسان علاقه‌ای به نسبت دادن این قتل به ولیعهد سعودی ندارد؛ برای آنکه خود را از اتهام همدستی با وی مبرا کند؛ گفت: البته ممکن است یافته‌های سیا مبنی بر اینکه بن سلمان مسئول قتل است، محتمل باشد.

این درحالی است که واشنگتن پُست در روایت خود از اظهارات ترامپ به نقل از وی نوشت: ولیعهد عربستان نقشی در قتل خاشقجی ندارد!