  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۹

برای تعامل بیشتر با مخاطب؛

اظهارنظر در زیر نتایج جستجوی گوگل ممکن می شود

اظهارنظر در زیر نتایج جستجوی گوگل ممکن می شود

برخی منابع مطلع می گویند گوگل با توجه به اهمیت شبکه های اجتماعی و تعاملی سازی خدمات خود قصد دارد درج نظر در زیر نتایج موتور جستجوی خود را ممکن کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت در حال آزمایش ارائه این خدمات است و احتمالا در اولین مرحله ارائه خدمات یادشده محدود به نمایش زنده نتایج مسابقات ورزشی حساس خواهد بود، اما ممکن است در ادامه دامنه ارائه این خدمات گسترش یابد.

گفته می شود گوگل از فیلترهای خاصی استفاده خواهد کرد تا اظهارنظرهای برتر و مورد توجه قرارگرفته تر را در صدر نمایش قرار دهد. البته هنوز سازوکار دقیق چینش نظرات کاربران مشخص نیست.

با توجه به سوابق موجود احتمال می رود از این قابلیت تازه برای ارسال هرزنامه، پیام های تبلیغاتی و دیگر سوءاستفاده ها نیز بهره گرفته شود و مشخص نیست گوگل برای مقابله با این مشکل چه برنامه ای دارد. این شرکت هنوز در مورد اخبار منتشر شده در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

کد مطلب 4461130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها