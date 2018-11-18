اظهارنظر در زیر نتایج جستجوی گوگل ممکن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت در حال آزمایش ارائه این خدمات است و احتمالا در اولین مرحله ارائه خدمات یادشده محدود به نمایش زنده نتایج مسابقات ورزشی حساس خواهد بود، اما ممکن است در ادامه دامنه ارائه این خدمات گسترش یابد.

گفته می شود گوگل از فیلترهای خاصی استفاده خواهد کرد تا اظهارنظرهای برتر و مورد توجه قرارگرفته تر را در صدر نمایش قرار دهد. البته هنوز سازوکار دقیق چینش نظرات کاربران مشخص نیست.

با توجه به سوابق موجود احتمال می رود از این قابلیت تازه برای ارسال هرزنامه، پیام های تبلیغاتی و دیگر سوءاستفاده ها نیز بهره گرفته شود و مشخص نیست گوگل برای مقابله با این مشکل چه برنامه ای دارد. این شرکت هنوز در مورد اخبار منتشر شده در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.