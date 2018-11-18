بررسی طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال پیگیری است طی یک ماه اخیر با جنجالهای بسیاری همراه بوده است. چرا که یکی از ماده های این طرح که واکنش های مختلفی را از سوی وزارت ارتباطات به همراه داشته است، به موضوع تغییر مدیریت گذرگاه اینترنت بین الملل و واگذاری آن به نیروهای مسلح برمی گردد.

کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس این هفته دوشنبه ۲۸ آبان ماه نیز بار دیگر بررسی این طرح را در دستور کار قرار داده است.

پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی از مردادماه امسال در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شده است.

در یکی از ماده های این طرح قرار است با موافقت مجلس، «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته شده و «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار بگیرد.

وزارت ارتباطات در واکنش به این طرح، واگذاری مدیریت اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی و نیز موازی کاری با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه اعلام کرده است.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرده بود.