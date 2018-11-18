سکوت پرتال خبری سازمان محیط زیست درباره مرگ یوزپلنگ ایرانی

یک فعال رسانه‌ای حوزه محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه روز قبل یک یوزپلنگ آسیایی که شاید آخرین یوزپلنگ در خراسان شمالی می‌بود بر اثر برخورد با خودرو ازبین رفت و این گونه ارزشمند یک قدم دیگر به انقراض نزدیک شد اما پورتال رسمی و کانال سازمان حفاظت محیط زیست به تمامی موضوعات مرتبط و غیرمرتبط با وظایف ذاتی این سازمان پرداخت به جز مرگ یوزپلنگ.

کیوان هوشمند افزود: بطور حتم عدم اطلاع رسانی در خصوص مرگ یک یوزپلنگ آسیایی، دلایل این حادثه، اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از وقوع موارد مشابه، استخراج اسپرم یوز تلف شده بعنوان ذخیره ژنتیکی و ... توسط سازمان متولی تاسف بار است.

وی تاکید کرد: تاسف بار تر آنکه سازمان حفاظت محیط زیست تنها متولی حیات وحش کشور است اما حفظ یوزپلنگ آسیایی و جلوگیری از انقراض این گونه در مقابل اولویت های اصلی این سازمان از جمله واگذاری شکارگاه خصوصی، حمایت از تراریخته، اظهار نظرهای غیر کارشناسی در زمینه آب و... برای مدیرانش اهمیت چندانی ندارد.

هوشمند تصریح کرد: به هیچ عنوان نمی‌توان عدم اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مرگ یوزپلنگ آسیایی را اتفاقی یا اشتباهی سهوی دانست چراکه اگر در هر رسانه حتی گوشه روزنامه‌ای به سیاست‌ها یا مدیران سازمان بگوید بالای چشمشان ابروست، روابط عمومی این سازمان بلافاصله وارد عمل شده و انواع و اقسام جوابیه ها و بیانیه ها را صادر می‌کند.

مدیر پایگاه خبری دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران تاکید کرد: برای سازمانی که تنها متولی تنوع زیستی و حیات وحش رو به احتضار کشور است و در مورد بازدید مشاور رییس سازمان از شکارگاه های خصوصی یزد در صفحه اصلی پورتال سازمانش اطلاع رسانی می کند اما در مورد مرگ یکی از آخرین یوزهای ایران نه متاسفم.

عصر پنجشنبه ۹۷/۸/۲۴ یک یوزپلنگ آسیایی بر اثر برخورد با خودرو در جاده سنخواست به جاجرم در حاشیه پناهگاه حیات وحش میاندشت از بین رفت.