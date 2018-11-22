کنفرانس فرآیند جهانی سازی و جهانی سازی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فرآیند جهانی سازی و جهانی سازی در روزهای ۸ و ۹ آوریل ۲۰۱۹ در آتن، یونان برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل جهانی شدن، تاریخ جهانی شدن، جهانی سازی اقتصادی، جهانی سازی فرهنگی، جهانی سازی سیاسی، ابعاد جهانی شدن، افکار عمومی در مورد جهانی شدن، لیبرالیسم اقتصادی و تجارت آزاد، دموکراسی جهانی، همکاری بین‌المللی، جنبش ضد جهانی سازی، مخالفت با ادغام بازار سرمایه، عدالت و نابرابری جهانی و... است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۴/athens/ICGGP?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۴/athens/ICGGP مراجعه گردد.