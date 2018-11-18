افکار عمومی در انتظار عملیاتی شدن کانال مالی میان ایران و اروپاست

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با اولیور اشناکنبرگ معاون سفیر و وزیر مختار سفارت آلمان در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به روابط دیرینه میان دو کشور ایران و آلمان به نقش مهم آلمان در شکل گیری توافق جامع هسته ای (برجام) اشاره کرد و بیان داشت: امروز شاهد هستیم که آمریکا با یک رفتار غلط و با بی اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل به صورت یکطرفه از توافق بین المللی برجام خارج شده که این به معنای دهن کجی آمریکا به تمامی کشورهای جهان است.

وی ادامه داد: این رفتار آمریکا برای صلح و امنیت بین المللی خطرناک است و انتظار داریم دیگر کشورها از جمله آلمان که از کشورهای حاضر در توافق با ایران بوده، در مقابل چنین اقداماتی بایستند.

استاندار هرمزگان افزود: دوستی متقابلی میان دو کشور ایران و آلمان وجود داشته و در این شرایط خاص، مهم است که این ارتباطات میان دو کشور نمود بیشتری یافته و توسعه یابد.

همتی تصریح کرد: افکار عمومی جهان و ایران در انتظار است که طرح برقراری کانال مالی میان ایران و اروپا عملیاتی شود که در این صورت اروپا مستقل بودن خود در برابر آمریکا را به منصه ظهور خواهد رساند.

وی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران با تدبیر، پایبندی خود به مفاد برجام را ثابت نموده است و مردم ایران می خواهند با کشورهای دنیا مراودات دوستانه داشته و از منافع برجام بهره مند شوند که کشور آلمان می تواند در این مسیر بسیار کارساز باشد و اراده واقعی اروپا برای ارتباط با ایران توام با حسن نیت و احترام متقابل را نشان دهد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مردم ایران 40 سال است که در برابر تحریم های آمریکا ایستاده اند، اظهار داشت: این دور از تحریم های آمریکا نیز کارساز نخواهد بود، بلکه موجب توانمندتر شدن کشور ما با اتکا به ظرفیت های داخلی می شود.

همتی با بیان اینکه هرمزگان در محور توسعه ایران قرار گرفته است، اضافه کرد: هرمزگان استانی با ظرفیت های متعدد و متنوع است که وجود دو هزار و 400 کیلومتر ساحل در سرزمین اصلی و 14 جزیره این استان، 71 بندر بزرگ، متوسط و کوچک، معادن بسیار غنی، انجام 60 درصد تجارت ایران، صنایع آلومینیوم، فولاد و سیمان، هفت پالایشگاه نفت و گاز، تولید 50 درصد سوخت مورد نیاز کشور، دو منطقه آزاد و پنج منطقه ویژه اقتصادی از جمله ظرفیت های این استان محسوب می شوند.

وی گفت: آمادگی داریم در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، شیلات و آبزیان، انرژی های نو و دیگر بخش ها، همکاری های خوبی را با کشور آلمان داشته باشیم که تامین کننده منافع دو کشور ایران و آلمان باشد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: سفارت آلمان در ایران می تواند در جذب سرمایه گذاران این کشور با معرفی توانمندی های هرمزگان نقش آفرین باشد و آماده ایم تا میزبان سرمایه گذاران آلمان باشیم.