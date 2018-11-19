شورای صنفی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیریت دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران فراخوان برگزاری انتخابات شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) را منتشر کرد.

نامزدهای انتخاباتی باید دارای شرایط داوطلبی و عضویت در شورای صنفی دانشجویان باشند.

تابعیت جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه، نداشتن مسئولیت و عضویت در شورای صنفی مرکزی تشکل‌های اسلامی و سیاسی در داخل دانشگاه، نداشتن بیش از یک ترم مشروطی آموزشی از جمله شرایط داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان است.

هر دانشجو صرفاً می تواند فقط در یک شورای صنفی واحد (خوابگاه یا دانشکده) عضویت داشته باشد.

داوطلب باید تا خرداد ۱۳۹۹ دانشجوی دانشگاه باشد. (با توجه به اینکه منتخبین تا اردیبهشت ۱۳۹۹ عضو شورای صنفی خواهند بود.)

دانشجویان مشمول قوانین آموزش مهمان، نمی‌توانند عضو شورای صنفی شوند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام داوطلبان شامل اصل و کپی کارت دانشجویی، کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه، یک قطعه عکس ۴*۳، تکمیل فرم ثبت نام است. دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) می توانند جهت دریافت فرم ثبت نام به دفاتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده مراجعه کنند.

دانشجویان مقطع دستیاری پزشکی (رزیدنتی) جهت ثبت نام می‌توانند به سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کرده و پس از مطالعه آیین نامه و دریافت فرم ثبت نام ، فرم ثبت نام را به همراه مدارک به آدرس پست الکترونیک اعلام شده ارسال کنند.

داوطلبان می توانند برای ثبت نام از ۳ تا ۱۰ آذرماه ۹۷ به دانشکده ها مراجعه کنند.

بررسی صلاحیت داوطلبان در روزهای ۱۱ تا ۱۴ آذر انجام می گیرد و نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان در روز ۱۷ آذر ۹۷ اعلام می شود.

مهلت اعتراض به نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان روزهای ۱۸ و ۱۹ آذر است و نتیجه اعتراضات در ۲۰ آذر رسیدگی و اعلام می شود.

داوطلبان می توانند در روزهای ۲۱ تا ۲۶ آذر تبلیغات خود را انجام دهند و انتخابات سراسری شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز ۲۷ آذر ۹۷ برگزار می شود و نتایج انتخابات ۲۸ آذر اعلام خواهد شد.