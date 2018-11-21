امیر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهت استفاده از مناظر زیبای پاییزی و برگ فرشها برگ های بلوار طاقبستان تا اطلاع ثانوی جمعآوری نمیشود.
وی افزود: البته در پاییز به صورت ویژه به مساله آبگرفتگی توجه می شود تا درصورت بارندگی مشکلی برای تردد شهروندان و عابران پیاده ایجاد نشود.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه یادآور شد: در مکانهای پرتردد و جهت جلوگیری از آبگرفتگی معابر و پیادهروها این برگها جمعآوری خواهد شد.
رحیمی بیان داشت: تولید کمپوست از ضایعات فضای سبز یکی از اقداماتی است که هرساله انجام شده و در فصل پاییز به دلیل افزایش ریزش برگ ها این کار با جدیت بیشتری دنبال میشود.
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