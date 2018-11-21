به گزارش خبرنگار مهر، عادل فردوسی پور درباره هفته کتاب خوانی و فرهنگ مطالعه در کشور ایران گفت: کمبود سرانه مطالعه مشکلی است که کل جامعه با آن گریبان گیر است و با یک هفته کتاب خوانی یا یکی دو برنامه این معضل حل نمی شود. این معضل فرهنگی جامعه است. میانگین ۱۲ تا ۱۸ دقیقه مطالعه در ایران تازه خوشبینانه در نظر گرفته شده است و به سمت صفر می رود.

وی که با رادیو تهران گفتگو می کرد، افزود: خارج از ایران هرکسی را که ببینید دارد کتاب می خواند ولی مردم ما یا با گوشی خود بازی می کنند یا دنبال لایک کردن و لایک گرفتن هستند. کتاب واقعا فوق العاده است. کسانی که وارد عرصه کتابخوانی می شوند، خودشان با یک دنیای دیگر آشنا می شوند. افسوس و حسرت می خورم کتاب کم خوانده می شود و می گویند کتاب گران است. قیمت یک پیتزا از یک کتاب گرانتر است. نمی توانم درک کنم چرا به این سمت می رویم و بدتر هم می شود. تیراژ کتاب حتی به ۱۵۰ و ۲۰۰ نسخه رسیده است که این فاجعه است.

تهیه کننده و مجری برنامه نود یادآور شد: کتابهایی که من ترجمه کرده ام مثل هنر شفاف اندیشیدن چاپ هفتاد و پنجم است. هنر خوب زندگی کردن چاپ پانزدهم و فوتبال علیه دشمن چاپ دوازدهم. اگر همین فوتبال علیه دشمن را حساب کنیم و جمع بزنیم می شود ۳۰ هزار تیراژ. این خیلی کم است. چرا باید کتاب اینقدر کم خوانده شود و چرا باید تیراژ کتاب در ایران ۱۵۰ تا ۲۰۰ باشد؟

فردوسی پور ادامه داد: صنعت کتاب و چاپ دارد به یک صنعت ورشکسته تبدیل می شود. خیلی از انتشارات خوب ما ورشکسته شده اند. همین تسری پیدا می کند در جامعه که پرخاشگری می کنیم. یکی از دلایلش همین کتاب نخواندن و نرفتن سمت فرهنگ است. عاجزانه از مردم تمنا می کنم کتاب خواندن را امتحان کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که مشکلات اقتصادی چقدر در کتاب نخواندن مردم تاثیر دارد؟ گفت: مسائل اقتصادی تاثیر گذار است ولی نه به اینصورت که برای خرید کتاب ۲۵ هزار تومانی مشکل ایجاد کند. اینکه مشکلات اقتصادی دل و دماغ رفتن به سمت کتاب را نمی گذارد قبول دارم. کسی که دغدغه نان شب را داشته باشد شاید حالِ اینکه سمت کتاب برود را نداشته باشد. ولی من از این منظر نگاه می کنم که یک کتاب خوب می تواند حال بد آدم را خوب کند. وقتی قیمت یک کتاب را با پیتزا مقایسه می کنید می بیند که خیلی هم گران نیست.

فردوسی پور در پاسخ به این سئوال که کدام یک از کتاب هایی که ترجمه کرده است را دوست دارید؟ تصریح کرد: مثل بچه های یک خانواده که پدر و مادر یکسان دوستشان دارند، من هم چنین حسی به کتابهایم دارم. فکر می کنم کتاب فوتبال علیه دشمن مظلوم واقع شده است. این خیلی کتاب خوبی است حتی بهتر از کتابهای دیگر. همه کتابهایم را دوست دارم ولی فوتبال علیه دشمن را بیشتر دوست دارم چون صرفا کتاب فوتبالی نیست. ابتدای کتاب نوشته شده است که اگر فوتبال را دوست دارید حتما کتاب را بخوانید. اگر فوتبال را هم دوست ندارید این کتاب را بخوانید. این کتاب نگاه سیاسی و اجتماعی به فوتبال دارد و به آن فراتر از مقوله ورزش نگاه می کند. خود سایمون کوپر نویسنده کتاب به کشورهای مختلف رفته است و همه چیز را تجربه کرده است.

وی در خصوص اینکه آیا باتوجه به تجربه ای که دارد امکان نگارش یک کتاب یا یک اتوبیوگرافی را دارد؟ با خنده گفت: آنقدر گفتید باتجربه که مرا پیر کردید. هنوز ۴۴ سالم تمام نشده است. آنقدر لجم می گیرد به عنوان باتجربه از من یاد می کنند. الان زود است ولی به آن فکر می کنم.

تهیه کننده و مجری برنامه نود در خصوص وضعیت تیم ملی فوتبال در آستانه جام ملت های آسیا، اظهار کرد: تیم ما خیلی تیم خوبی است و در آن تردید نیست ولی اینکه آیا فضای جامعه و رسانه و اطراف تیم ملی واقعا آماده است یا خیر، به نظر من نه. حس می کنم آن اقبالی که باید به تیم ملی داشته باشیم را نداریم. یک دو قطبی آزاردهنده در فوتبالمان شکل گرفته است. در مدت باقیمانده باید خیلی تلاش کنیم فضا را به سمت همدلی و اتحاد ببریم. به این تیم امیدوارم. اگر قرار باشد یک دوره قهرمان جام ملت ها شویم، همین دوره است.

فردوسی پور در پایان گفت: حریفان سرسختی داریم. روز گذشته کره جنوبی در بازی دوستانه به ازبکستان ۴ گل زد. کره احیا شده است. این تیم همیشه نزدیک جام ملتها خوب می شود و ما را می برد. آنها یک مربی پرتغالی هم آورده اند و کارلوس کی روش هم همیشه با هموطنانش کُری دارد. البته مسیر ما طوری است که تا فینال به کره نمی خوریم و احتمالا در نیمه نهایی به ژاپن یا استرالیا می خوریم. ما در هر پست دو سه بازیکن طراز اول داریم و به این تیم امیدوارم.