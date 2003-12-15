مروري بر سالها همپيماني آمريكا و غرب با صدام

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تلويزيون واكنشهاي عاجزانه صدام به درخواستهاي پزشك نظامي آمريكا را نشان داد و اكنون با توجه به روحيه درهم شكسته رييس جمهوري سابق عراق بعد از حدود هشت ماه زندگي مخفيانه ؛ واشنگتن در صدد برخواهد آمد با انتشار اطلاعات منسوب به وي و تامين نظر كاخ سفيد؛ بوش را براي مختومه كردن پرونده صدام كمك كند .
مروري بر سالها نقش آفريني صدام در منطقه و رشد قارچ گونه قدرت نظامي و استبدادي او با سكوت غرب و سپس تحميل جنگ بر ايران همراه حمايت آشكار سياسي آمريكا و تسليحاتي غربيها؛ از روابط تنگاتنگي حكايت مي كند كه بايد مورد پژوهش قرار گيرد .
هرچند اطلاعات موجود در اين بخش ؛ در زمره نهانترين اسرار غرب و آمريكاست ولي آنچه كه از سوي نهادهاي پژوهشي و رسانه ها انتشار يافته مي تواند بيانگر گوشه هايي از اين روابط باشد:
گروهي از پژوهشگران موسسه بين المللي "آرشيو محرمانه " در واشنگتن بعد از بررسي مداركي كاملا محرمانه كه بدنبال تلاشهاي پيگير و مستمر يك نماينده ايالت تگزاس در اختيار همگان قرار گرفت روابط پنهاني آمريكا و عراق در سالهاي ياد شده را بازسازي كردند كه گزارش آن به تازگي در ايتاليا منتشر شد.
اين تحقيق بيانگر رويدادهايي واقعي و چكيده ارتباطهاي دولت ريگان و صدام حسين بعد از سال 1982 است كه واشنگتن به علت واقعه گروگانگيري در ساختمان سفارت آمريكا در تهران ؛ با مبارزه جويي انقلاب اسلامي روبرو شد .
در سپتامبر سال 1980؛ صدام به صورت ناگهاني به ايران حمله ور شد اما در ارزيابي مقاومت ايرانيان اشتباه كرده بود و به همين علت در نيمه دوم سال 1982 در موضع دفاعي قرار گرفت .
"رونالد ريگان " رييس جمهوري وقت آمريكا كه از گسترش انقلاب اسلامي به تمامي منطقه خليج فارس و تسلط ايران بر قلب انرژي جهان هراس داشت ، بر روي صدام حسين شرط بندي كرد . ريگان براي رفع نگرانيهاي خود به برقراري و گسترش روابط واشنگتن و بغداد پرداخت كه از سال 1967 بعد از جنگ شش روزه خاورميانه قطع شده بود .
سازمان يابي همكاريها بين واشنگتن و بغداد در ادامه ديدارهاي پياپي "صدام حسين " و "طارق عزيز" با "دونالد رامسفلد" فرد مورد اعتماد كاخ سفيد ( وزير فعلي دفاع آمريكا) و رييس وقت شركت داروسازي "سي دي سيرال " آغاز شد. براساس اين اطلاعات ؛ "رونالد ريگان " رييس جمهوري وقت آمريكا؛ با دلايل راهبردي و اقتصادي درصدد گسترش روابط بين واشنگتن و بغداد برآمد . نخستين گام ريگان براي حمايت از عراق ؛ خارج كردن نام اين كشور از فهرست حاميان تروريسم در سال 1982 بود .
در تاريخ 12 ژوئيه سال 1983 شوراي امنيت ملي آمريكا در مصوبه شماره 99 خود توصيه مي كند "براي تقويت ثبات در خليج فارس ؛ حمايت اطلاعاتي و نظامي از عراق ضروري است ". گام بعدي آمريكا؛ انجام ملاقاتهاي مختلف و مجبور كردن كشورهاي عربي منطقه خليج فارس براي پرداخت وامهاي سنگين به عراق ؛ به منظور خريد كالاهاي آمريكايي بود .
دولت آمريكا ضمن ارائه كمكهاي سياسي ؛ نظامي و اطلاعاتي به صدام حسين كه در حال جنگ با ايران بود از محكوميت عراق در شوراي امنيت سازمان ملل به اتهام استفاده از تسليحات شيميايي عليه ايرانيان نيز جلوگيري كرد. همزمان با مصوبه شماره 99 شوراي امنيت ملي آمريكا؛ ايران از عراق به علت استفاده اين كشور از تسليحات شيميايي در جبهه هاي جنگ؛ به سازمان ملل شكايت مي كند و خواستار تحقيقات در اين مورد مي شود .
شواهد و مدارك نشان مي دهد ريگان با وجود اينكه از استفاده بغداد از گازهاي شيميايي عليه ايران و كردهاي عراقي آگاهي داشته به حمايتهاي خود از صدام حسين ادامه داد .اطلاعات كامل مربوط به استفاده از گازهاي شيميايي توسط عراق در اختيار واشنگتن بود و در همين رابطه "جاناتان هوو" از اداره سياسي - نظامي وزارت خارجه آمريكا در تاريخ يكم نوامبر 1983 خطاب به "جورج شولتز" وزير خارجه وقت آمريكا نامه اي نوشت ؛ در نامه هوو به شولتز آمده است ؛ "براساس اطلاعات ما؛ عراق به صورت روزانه از تسليحات شيميايي استفاده مي كند كه اين مهمات را از شركتهاي غربي و حتي آمريكايي خريداري كرده است " جاناتان هوو پيشنهاد كرد؛ "براي حفظ اعتبار سياست آمريكا در مورد تسليحات شيميايي ؛ ما بايد به اين موضوع اشاره كنيم " .
20 روز بعد هوو در يادداشتي خطاب به "لورنس ايگلبرگر" مشاور وزارت امور خارجه آمريكا در خاور نزديك نوشت ؛ "صدام حسين از گازهاي شيميايي خود عليه كردها نيز استفاده مي كند".
اما بر خلاف انتظار هوو؛ در ادامه حمايتهاي آمريكا از صدام در مقابل ايران ؛ ريگان در فرمان شماره 14 خود در تاريخ 26 نوامبر 1983؛ هيچ اشاره اي به اين موضوع نكرد .
در ادامه سياستهاي حمايت آميز واشنگتن از بغداد؛ در تاريخ 20 دسامبر 1983 رامسفلد به علت روابط نزديك خود با ريگان ؛ به عنوان نماينده غيررسمي دولت آمريكا براي ملاقات با صدام عازم بغداد شد . يك روز بعد از اين تاريخ ؛ وزارت امورخارجه آمريكا در يك تلگراف خود نوشت ؛ "صدام طي يك ديدار 90 دقيقه اي از نامه ارسالي ريگان ؛ ملاقات با رامسفلد و اظهارات وي مبني بر از سرگيري روابط دوجانبه ابراز خرسندي كرد" دستورهاي كاري رامسفلد در عراق بر توسعه روابط دوجانبه ؛ تقويت مواضع خصمانه با ايران و سوريه و يافتن راه هاي جديد براي انتقال نفت استوار بود و در هيچ يك از مدارك اين ديدار؛ اشاره اي به تسليحات شيميايي نشده است ؛اما رامسفلد در جريان ملاقات خود با طارق عزيز مقام عاليرتبه عراقي ضمن طرح اين مساله ؛ به وي گفت ؛ "هرچند دولت آمريكا قصد دارد در مورد جنگ با ايران ؛ فعاليت بيشتري داشته باشد ولي استفاده از تسليحات شيميايي ؛ خطر سرايت جنگ به ديگر مناطق خليج فارس و همچنين مساله حقوق بشر؛ انجام اين طرح را پيچيده مي كند .
با خواندن يكي از تلگرافهاي "ماكسول راب " سفير وقت آمريكا در رم ؛ اين مساله كمي روشن مي شود . در تلگراف ماكسول راب مي خوانيم ؛ "طارق عزيز گفت در بخشي از نامه ريگان خطاب به صدام آمده است جنگ ايران و عراق مشكلات جدي براي امنيت ملي آمريكا؛ دوستان اين كشور و جهان آزاد ايجاد مي كند" .
چند هفته بعد از اين ملاقاتها؛ خبر استفاده از گازهاي شيميايي در سراسر جهان منتشر شد و دولت آمريكا در پنجم مارس 1984 در ظاهر عليه اين مساله موضع گيري كرد .
در يكي از يادداشتهاي دولت آمريكا كه مسووليت اين ماجرا به بغداد نسبت داده ؛ آمده است : به عراقيها گفته بوديم دير يا زود همه چيز آشكار مي شود براساس اطلاعات موجود در پژوهش آرشيو محرمانه ؛ رامسفلد در مارس 1984؛ مجددا به عراق بازگشت و هرچند با صدام ملاقات نكرد اما به عراقيها اطمينان داد حمايت ريگان ادامه مي يابد .
سياست وقت واشنگتن در قبال بغداد در يادداشت شوراي امنيت ملي آمريكا به امضاي "هاوارد تيچر" اينگونه خلاصه شده بود حمايت براي دريافت اعتبارات جديد از بانك واردات صادرات ؛ فرضيه احدات يك خط لوله جديد نفت از بندر عقبه به سوي درياي سرخ ؛ تلاش آمريكا براي ممانعت از رسيدن تسليحات به ايران و كمك اسراييل به بغداد؛ هر چند عراق بند آخر را نپذيرفت .
در آن هنگام ؛ سياست دولت آمريكا مخالف فروش اسلحه به عراق بود اما در هر صورت ؛ اين كار انجام مي گرفت و به همين علت بود كه بغداد در سال 1984 از شركت "تكستون " خواست براي خريد چند فروند بالگرد كه نظامي توصيف نشده بود وارد مذاكره شود. هرچند از سرگيري فروش تسليحات به عراق ؛ سبب آغاز مباحثاتي در دولت آمريكا شد اما در يادداشت وزارت امورخارجه آمريكا مورخ 9 مه 1984 آمده است ؛ "واشنگتن با نظر مساعد در حال بررسي فروش قطعاتي با استفاده مضاعف به بغداد است ".
از سوي ديگر؛ واشنگتن براي فراگير كردن حمايت خود از عراق حتي سازمان ملل را نيز تحت فشار قرار مي دهد تا مانع موفقيت ايران براي تصويب قطعنامه محكوميت عراق به علت استفاده از تسليحات شيميايي در شوراي امنيت شود.نماينده صدام در سازمان ملل هنگام ملاقات با "كرك پاتريك " نماينده آمريكا از وي مي خواهد مانند فرانسه و انگليس واكنش نشان دهد "نزار حمدون " سفير آمريكا در عراق نيز در تاريخ 29 مارس 1984 به آمريكا توصيه مي كند كه صدور يك بيانيه از جانب رياست سازمان ملل بدون اشاره به استفاده از تسليحات شيميايي و همچنين ابراز اميدواري نسبت به پايان جنگ ؛ از تصويب قطعنامه بهتر است .
يك روز بعد از اين توصيه ؛ يعني 30 مارس دقيقا اين اتفاق در سازمان ملل رخ داد و در يادداشت وزارت خارجه آمريكا نيز آمده است ؛ "توصيه هاي حمدون به مرحله اجرا گذاشته شد" اما روند جنگ با ايران ؛ بسود عراق ؛ غرب و آمريكا ادامه نيافت و ريگان با هراس از اين وضعيت در فرمان شماره 139 در تاريخ 5 آوريل 1984 از دولت خود خواست "راهي براي اجتناب از فروپاشي رژيم بغداد پيدا كند".
در اين فرمان تصريح شده است : "محكوميت صريح و ضروري استفاده از سلاح شيميايي ؛ هيچ تغييري در حمايت آمريكا از عراق ايجاد نمي كند"؛ تلاشهاي پشت پرده ريگان براي متقاعد كردن صدام به ممانعت از كاربرد تسليحات شيميايي بي نتيجه ماند و بغداد كه استفاده از گازهاي سمي را در نوامبر 1983 قطع كرده بود دوباره در فوريه 1984 از اينگونه تسليحات بهره گرفت. بكارگيري مجدد سلاح شيميايي از سوي عراق ؛ هيچ گونه تاثيري منفي بر روند آغاز دوباره روابط ديپلماتيك واشنگتن و بغداد نداشت و بر ادامه اين همكاريها در ديدار 26 نوامبر 1984 طارق عزيز و جرج شولتز تاكيد شد .
در جريان اين ديدار؛ معاون صدام ؛ ادامه حكومت رژيم عراق را مديون ريگان دانسته و به شولتز مي گويد "ضامن بقاي ما برتري تسليحاتي است كه بنوبه خود ناشي از تحريم فروش اسلحه به ايران است " در حاليكه ايران از آغاز جنگ مورد تحريم تسليحاتي و اقتصادي همه جانبه قرار داشت صدام با برخورداري از حمايت بي دريغ ريگان ؛ انبوه تسليحات غربي را در يافت مي كرد كه وجه آن از سوي برخي دولتهاي عربي منطقه پرداخت مي شد .
بعد از آنكه بغداد در ادامه جنگ با مشكل مواجه شد آمريكا با آشكار كردن حمايتهاي سياسي و نظامي خود و روانه كردن سيل تسليحات از كشورهايي غربي ؛ هدف قرار دادن هواپيماي مسافري ايران بر فراز خليج فارس و مانع سقوط حكومت بعثي شد .
اين حمايتهاي خونبار از صدام ؛ در غرب واكنشهايي را بر انگيخت كه "فرانچسكو روتلي " سياستمدار برجسته ايتاليايي در پايان سال گذشته همكاري نظامي كشور خود با عراق را در جريان جنگ تحميلي با ايران ؛ شرم آور خواند. روتلي رهبر حزب "اوليوو" گفته بود: مينهايي كه ايتاليا در اختيار عراق قرار داد به مجروح شدن بسياري از جوانان ايراني منجر شد و اكنون بسياري از ايرانياني كه در جنگ با عراق شركت داشتند با از دست دادن دست و پاي خود؛ دچار معلوليت شده اند.
وي افزوده بود: اكنون ما بايد بپذيريم با اقدام شرم آور خود مبني بر فروش مينها به عراق ؛ مسوول بروز اين وضعيت هستيم جنگ تحميلي عراق عليه ايران پايان يافت ولي اشتهاي سيري ناپذير صدام و سكوت حمايت آميز آمريكا به اشغال كويت منجر شد. با اين اقدام ؛ منطقه خليج فارس درگير جنگي بزرگ شد كه فقط قرباني شدن عراقيها و كويتيها را در پي داشت و بعد از اينكه نشانه هاي قيام مردم عراق و احتمال سقوط صدام آشكار شد نيروهاي آمريكايي مردم عراق را با حكومت بعثي تنها گذاشتند كه به قرباني شدن ده ها هزار نفر توسط فداييان صدام منجر شد .
بعد از جنگ منطقه خليج فارس ؛ مردم عراق با تحمل شديدترين تحريمهاي اقتصادي ؛ صدها هزار قرباني ديگر نيز دادند ولي هيچ خللي در اركان قدرت صدام ايجاد نشد بلكه جهانيان شاهد افزايش روزافزون سلطه استبدادي و حتي نظامي وي بودند .
در ادامه اين وضعيت ؛ آمريكا و انگليس با ناديده گرفتن مخالفتهاي سازمان ملل و جامعه جهاني ؛ بر استفاده از جنگ به منظور پايان عمر حكومت بعثي عراق تاكيد كردند نتيجه اقدامهاي بوش و "توني بلر" نخست وزير انگليس قبل و بعد از آغاز اين جنگ ؛ هدايت آن ؛ اشغال عراق و همچنين رفتارهاي فاقد هرگونه دورانديشي صدام ؛ مي تواند نشانه اي از روند همپيماني واشنگتن و بغداد باشد اما رييس جمهوري بعثي مخلوع عراق هيچگاه تصور نمي كرد در چنين وضعيتي مقابل دوربينهاي تلويزيوني قرار گيرد و دوستان قديمي خود در غرب و جهان عرب را شادمان ببيند .
اكنون آمريكا صدام همپيمان سابق خود و جهان غرب در منطقه خاورميانه را بازداشت كرده و تا مدتي نيز رسانه هاي خبري جهان ؛ توجه خود به عراق و ادامه اشغال اين كشور را كاهش داده و اخبار و گزارشهاي مربوط به رييس جمهوري بازداشت شده را پيگيري خواهند كرد. اين دستاورد براي آمريكا كه با مرگ روزانه سربازان خود در عراق روبروست و همچنين مخالفتهاي جهاني با ادامه اشغال كشور عراق را تحمل مي كند مي تواند نتيجه مورد انتظار كاخ سفيد باشد؛ اما بي گمان ؛ هيچ خبر و گزارشي در مورد سالها همپيماني آمريكا و غرب با صدام ؛ كمكهاي ده ها ميليارد دلاري برخي حكومتهاي عربي به وي براي تداوم جنگ با ايران و ارسال ميليونها قطعه جنگ افزار پيشرفته مانند هواپيماهاي جنگي ؛ گازهاي شيميايي و مينها براي بغداد؛ انتشار نخواهد يافت بنا بر اين ؛ آمريكا در ادامه سودجوييهاي خود از "صدام محكوم " نيز بهره خواهد گرفت تا چهره اشغالگري كشور عراق را از كاخ سفيد بزدايد.
منبع : خبرگزاري جمهوري اسلامي - رم
بعد از انتشار خبر بازداشت حاكم سابق عراق ؛ آمريكا با شتاب فراوان ؛ يك سخنراني فوري براي "جرج بوش " ترتيب داد تا كاخ سفيد بتواند محو شدن سايه هولناك او بر مردم عراق و سربازان بيگانه در اين كشور را اعلام كند.
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