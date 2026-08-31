  1. جامعه
  2. شهری
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

پل طبیعت طلایی می‌شود

پل طبیعت طلایی می‌شود

پل طبیعت با هدف افزایش آگاهی جامعه نسبت به سرطان کودک و اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری، ۱۰ شهریورماه به رنگ طلایی درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ ماه سپتامبر به عنوان ماه جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان کودک در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود.

در این ماه، سازمان‌های خیریه، نهادهای بهداشتی و مراکز درمانی در سراسر جهان با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره سرطان کودکان، برنامه‌ها و کمپین‌هایی با نماد رنگ طلایی برگزار می‌کنند.

بزرگترین پل غیرخودرویی کشور نیز در چارچوب کمپین «# طلایی -شو» و با هدف افزایش آگاهی جامعه نسبت به سرطان کودک و اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری روز سه شنبه ۱۰ شهریورماه همزمان با اولین روز از ماه سپتامبر به رنگ طلایی درمی‌آید.

کد مطلب 6932812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها