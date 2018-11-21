به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمی در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، مدیریت را ایجاد فضای امن و تسهیل در امور مربوط به ارباب رجوع دانست و اضافه کرد: کار گشایی از مشکلات مردم در بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی نقشی اساسی دارد.

وی با اشاره به خدمات صورت گرفته در مدت ۴۰ ماه مسئولیت استاندار سابق قم، گفت: خدمات صادقانه ایشان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه استان قم ایجاد نمود، که مسئولین فعلی نیز در امتداد همین مسیر خدمات خود را ادامه خواهند داد.

سرپرست استانداری قم همچنین بر ضرورت انسجام و وحدت ملی در برابر مستکبران تاکید و تصریح کرد: مدیران استان محدوده خدمات خود را در تمام نقاط گسترش دهند و اقدامات لازم برای ایجاد امید و اعتماد مردم به حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند، تا روزبروز شاهد افزایش استحکام سرمایه‌های اجتماعی کشور باشیم.

وی به موضوع سوخت چاههای کشاورزی و نیز پلاک گذاری ادوات زراعی اشاره نمود و ادامه داد: مدیران مربوطه، مکاتبات لازم در مورد تسریع در حل این مشکلات را در دستور کار قرار دهند تا در فصل زراعی دغدغه‌های کشاورزان کاهش یابد.

هاشمی در پایان با تأکید بر ثبت تمام انبارهای دولتی و نیمه دولتی در کنار انبارهای بخش خصوصی در سامانه جامع انبارهای استان، خاطر نشان کرد: توجه کامل به حمل و نقل کالا معطوف شود تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.