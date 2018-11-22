به گزارش خبرنگار مهر، با حکم امیر حسن دهقانی معاون خبر خبرگزاری مهر، علی رجبی به عنوان مدیر کل رسانه‌های نو خبرگزاری مهر منصوب شد.

رجبی دانش‌آموخته مدیریت فرهنگی است و پیش از این در مسئولیت معاون اخبار خارجی خبرگزاری مهر و سرپرستی گروه اجتماعی این خبرگزاری فعالیت داشته است.

وی فعالیت خبری خود را از سال ۸۷ و از پایگاه خبری الف آغاز کرده است. همچنین حضور در تحریریه روزنامه همشهری در مقام دبیر و خبرنگار، دبیر گروه سیاسی در روزنامه تابناک و هفته‌نامه پنجره و نیز دبیری تحریریه جهان نیوز را نیز در کارنامه خود دارد.