  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

علی رجبی مدیرکل رسانه‌های نو خبرگزاری مهر شد

علی رجبی مدیرکل رسانه‌های نو خبرگزاری مهر شد

با حکم معاون خبر خبرگزاری مهر، مدیرکل رسانه‌های نو خبرگزاری مهر منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم امیر حسن دهقانی معاون خبر خبرگزاری مهر، علی رجبی به عنوان مدیر کل رسانه‌های نو خبرگزاری مهر منصوب شد.

رجبی دانش‌آموخته مدیریت فرهنگی است و پیش از این در مسئولیت معاون اخبار خارجی خبرگزاری مهر و سرپرستی گروه اجتماعی این خبرگزاری فعالیت داشته است.

وی فعالیت خبری خود را از سال ۸۷ و از پایگاه خبری الف آغاز کرده است. همچنین حضور در تحریریه روزنامه همشهری در مقام دبیر و خبرنگار، دبیر گروه سیاسی در روزنامه تابناک و هفته‌نامه پنجره و نیز دبیری تحریریه جهان نیوز را نیز در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 4465622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها