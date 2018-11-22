محرومیت مردم در کنار لوله های نفت هر وجدانی را آزار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید خدری پیش از ظهر پنج شنبه در آئین گشایش دهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات ساخت داخل صنعت نفت و حفاری خوزستان اظهار کرد: سهم عمده ای از اقتصاد ایران وابسته به نفت است و امیدواریم که دستاوردهای خوبی در نمایشگاه داشته باشیم.

وی افزود: شرکت کنندگان در این نمایشگاه با حمایت های وزارت نفت، توانمندی و ظرفیت های خود را بیشتر از گذشته بروز و ظهور دهند.

نماینده بندر بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس و عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه برخی از موانع اداری و تشریفات شاید دست و پاگیر باشند، تصریح کرد: با این حال کارگاه های آموزشی از سوی شرکت های مختلف از جمله توتال برای سازندگان داخلی برگزار شد چون وزارت نفت سازندگان داخلی را بزرگترین سرمایه برای خود تلقی می کند.

خدری با اشاره به اینکه امروز به خودکفایی در صنعت نفت رسیدیم، بیان کرد: توانمندی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سخت ترین شرایط تحریم منجر به عدم کاهش تولید نفت شده و تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت نشان دهنده توانمندی و خودکفایی مناطق نفتخیز جنوب است.

وی با تأکید بر اینکه وقتی مردم مناطق نفتخیز مصیبت این صنعت را تحمل می کنند باید در غنایم آن نیز شریک باشند، گفت: امروز دیدگاه مدیران ارشد نفت در خصوص مسئولیت های اجتماعی در مقایسه با مدیران پایین دستی صنعت نفت تفاوت های بسیاری دارد.

نماینده بندر بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس و عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: به عنوان کسی که مسئولیت قبول می کنیم باید امروز رابطه این همه منابع گازی و نفتی در خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد با معیشت مردم به صورت منطقی تعریف شود.

خدری با اشاره به اینکه محرومیت ها و مظلومیت مردم در کنار لوله های نفت هر وجدانی را آزار می دهد، اظهار کرد: یک رابطه منطقی و حداقلی بین منابع عظیم و رفاه، آسایش و معیشت مردم ایجاد شود. نفت در استان های مذکور باید در باب مسئولیت های اجتماعی خود در برابر مردم فعالیت بیشتری داشته باشد.

نماینده بندر بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در پایان با اشاره به اینکه فلرهای نفتی سهم عمده ای از آلایندگی های نفتی اهواز و دیگر شهرهای نفتی دارد، تأکید کرد: تبادل اطلاعات و رابطه بین صنعت با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها برای استفاده از توانمندی های علمی باید افزایش پیدا کند.