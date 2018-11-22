قیمت نفت بیش از ۱ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه، درحالی‌که با وجود نگرانی‌ها در مورد ظهور مجدد شرایط اشباع در بازارهای جهانی نفت، میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا به بالاترین سطح خود از ۲۰۱۷ تا کنون رسید، قیمت‌های نفت سقوط کرد. این درحالیست که احتمال کاهش تولید نفت اوپک مانع از سقوط بیشتر بازارها شده است.

تا ساعت ۱۲:۴۵ به وقت تهران، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۸۱ سنت یا ۱.۲۸ درصد سقوط کرد و به ۶۲.۶۷ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۸۳ سنت یا ۱.۵۲ درصد سقوط کرد و به ۵۳.۸۰ دلار رسید.

اما بر خلاف آن‌چه موسسه سوخت آمریکا اعلام کرده بود، داده‌های اداره اطلاعات انرژی، که داده‌های رسمی دولتی آمریکا است، بامداد پنج‌شنبه منتشر شد و نشان داد که میزان ذخایر تجاری نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۴.۹ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۴۴۶.۹۱ میلیون بشکه رسیده است که بالاترین سطح آن از دسامبر سال گذشته تا کنون است.

طبق این دادها مشخص شد که سطح تولید نفت خام آمریکا همچنان در رکورد ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز باقی مانده است.

تاجران می‌گویند با وحشت سرمایه‌گذاران در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهان و کاهش تقاضای آینده نفت و بالا رفتن نرخ بهره آمریکا و تنش‌های تجاری که به بازارها فشار وارد می‌کند، بازارهای آسیایی تضعیف شده که این بازار نفت را هم پایین می‌کشد.

اما علی‌رغم تمام این‌ها متخصصان هشدار می‌دهند که بازارهای نفت دارای ظرفیت تولید مازاد و ذخیره اندکی است و اگر با اتفاقی پیش‌بینی نشده روبرو شود، روند عرضه به شدت مختل خواهد شد.

ویلیام او لافلین، تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری در ریوکین استترالیا، می‌گوید: عربستان سعودی در شرایطی که ممکن است همه اعضای اوپک پلاس در مورد کاهش تولید نفت به توافق نرسند، اشاره کرده است که ممکن است تولید خود را به صورت یکجانبه کاهش دهد. اما این درحالیست که مقامات عربستان نمی‌خواهند موجب عصبانی کردن ترامپ شوند که به تازگی از آنان برای کاهش قیمت‌های نفت تشکر کرده است.