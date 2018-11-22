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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

رییس اداره دامپزشکی رباط کریم و بهارستان خبر داد؛

پلمب ۲ رستوران متخلف در بهارستان/۷۵کیلو مواد کبابی فاسد کشف شد

پلمب ۲ رستوران متخلف در بهارستان/۷۵کیلو مواد کبابی فاسد کشف شد

بهارستان- رییس اداره دامپزشکی شهرستان رباط کریم و بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلوکانه ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران حاضر در دامپزشکی بهارستان اظهار داشت: پیرو بازدید بازرسان بهداشتی این اداره از ۲ رستوران در منطقه بهارستان ضمن نمونه برداری از مواد کبابی کوبیده ۷۵ کیلوگرم مواد کبابی فاسد موجود که شرایط غیربهداشتی داشتند، معدوم شد.

وی گفت: بر اساس نتایج آزمایشگاهی مواد کبابی کوبیده از ضایعات مرغ و سنگدان با آلودگی میکروبی بسیار بالا تهیه شده بود، که با اعلام آزمایشگاه قابلیت مصرف انسانی نداشته است، که پس از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اخذ حکم پلمب با همکاری نیروی انتظامی این ۲ رستوران متخلف پلمب شدند.

رییس اداره دامپزشکی بهارستان اضافه کرد:اداره دامپزشکی به همراه ضابطان این اطمینان خاطر را به شهروندان می دهد که با اندک متخلفان قبل از اینکه بتوانند بهداشت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند با قاطعیت برخورد می کند.

کد مطلب 4465780

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