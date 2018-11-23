صلابت و اقتدار ایران اسلامی در سایه وحدت حفظ خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین مهدوی‌نژاد در نخستین نماز جمعه آذرماه ۹۷ به میزبانی مصلای سمنان، بابیان اینکه ایجاد تفرقه و جدایی بین آحاد مسلمانان توطئه دشمنان است، تأکید کرد: دسیسه‌های استکبار جهانی علیه اتحاد مسلمانان بر همگان آشکار است و ما معتقد هستیم که باید در این زمینه هوشیار بود.

وی بابیان اینکه نظام اسلامی در سایه وحدت باصلابت و مقتدر خواهد ماند، افزود: همه مردم ایران تحت لوای نظام اسلامی و ولایت‌فقیه از گزند دشمنان مصون خواهند ماند.

وحدت نیاز اصلی

امام‌جمعه موقت سمنان بابیان اینکه وحدت اصلی اساسی است، تأکید داشت: یکی از اهداف دشمنان در تفرقه بین مسلمانان، دستیابی به امکانات و منابع و انفال آن‌ها است.

مهدوی نژاد در ادامه و بابیان اینکه تفکر بسیجی نقطه مقابل دسیسه‌های استکبار جهانی است، گفت: ولایت‌پذیری و دغدغه‌مندی برای حل مشکلات جامعه دو ویژگی اصلی بسیجیان جامعه محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه بسیج مظهر عشق است، بیان کرد: بسیجیان برای آحاد مردم در دغدغه مندی و تلاشگری الگو محسوب می‌شوند و مردم و مسئولان باید قدردان این نعمت بزرگ و نیروی خدمتگزار باشد.

هراس دشمنان از تفکر بسیجی

امام‌جمعه موقت سمنان بابیان اینکه دشمنان از تفکر بسیجی حاکم بر جامعه ما هراس دارند، گفت: بسیج ادامه‌دهنده راهبردهای نظام جمهوری اسلامی در مقابله با دسیسه‌های دشمنان است.

مهدوی‌نژاد با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی، آمریکا، اسرائیل و دشمنان نظام اسلامی را به‌زانو درآورده است، بیان کرد: بسیج افتخاری بزرگ در سایه انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی به جامعه و انقلاب محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه فداکاری یکی از ویژگی‌های بارز بسیجیان محسوب می‌شود، تاکید کرد: بسیجیان برای اقتدار و عزت نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران فداکاری و جانفشانی می کنند.

ضرورت رفع مشکلات معیشتی

امام جمعه موقت سمنان بخش دیگری از سخنان خود را به مقوله حجاب و ضرورت ورود دستگاه های اجرایی و نظارتی و انتظامی به این مقوله شد و گفت: بی حجابی زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید با آن برخورد کرد.

مهدوی‌نژاد افزود: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان سمنان در راستای حفظ شئونات اسلامی و حجاب و عفاف در تلاش هستند و بسیجیان نیز در این راه به آن‌ها کمک کنند.

وی همچنین خواستار رفع مشکلات معیشتی مردم از سوی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی با اخذ سیاست‌های راهبردی از طریق اقتصاد مقاومتی و همچنین منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید داخلی شد.