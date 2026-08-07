«وحدت، توان داخلی و اقتصاد قوی» نسخه اقتدار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین مهدوینژاد ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه سمنان در محل مصلی امیر المومنین با اشاره به تحولات منطقه و شرایط کشور، اظهار کرد: دشمن با ایجاد فضاسازی رسانهای به دنبال القای روایتهای انحرافی است، اما راهبرد صحیح، تکیه بر ظرفیتهای داخلی و حرکت در مسیر «اقتدار پایدار و هوشمند» است.
وی با بیان اینکه میدان و دیپلماسی مکمل یکدیگر هستند، افزود: این دو ابزار در راستای تأمین منافع ملی و تحت هدایت نظام، نقش مؤثری در حفظ اقتدار کشور ایفا میکنند.
امام جمعه موقت سمنان همچنین با گرامیداشت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی و امیدآفرینی تأکید کرد و ادامه داد: مردم باید اخبار را از رسانههای معتبر و صادق دریافت کنند و خبرنگاران نیز با روایت دقیق و مسئولانه، در تقویت اعتماد عمومی نقشآفرینی کنند.
مهدوینژاد با اشاره به سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، تقابل حق و باطل را موضوعی همیشگی دانست و تصریح کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و این مقاومت، پشتوانه حفظ استقلال کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی، خواستار تلاش بیشتر دولت برای کاهش فشارهای معیشتی شد و افزود: استفاده از ظرفیت مدیران بومی، بهرهگیری از توان داخلی و اتخاذ تصمیمهای کارآمد میتواند در حل مشکلات مردم و افزایش اعتماد عمومی مؤثر باشد.
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