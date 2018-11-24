داروهای ارزان راهی مناسب برای پیشگیری موثر از سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش محققان دانشگاه لیدز بریتانیا، داروهای ارزان قیمتی نظیر آسپرین و اُمگا۳ تصفیه شده موسوم به EPA می توانند بروز برخی از پُلیپ های پیش سرطانی را در افرادی که در معرض ریسک بالا ابتلا به سرطان روده هستند کاهش دهد.

به گفته این محققان، هم آسپرین و هم EPA در کاهش شمار پلیپ های روده در بیماران یک سال بعد از غربالگری از طریق کولونوسکوپی در آزمایشات بالینی امیدبخش بودند.

محققان مشاهده کردند بیمارانی که آسپرین مصرف کرده بودند در مجموع پلیپ های کمتری داشتند درحالیکه افرادی که EPA مصرف کرده بودند کمتر مبتلا به پلیپ شده بودند؛ اما این تاثیر تنها در مورد پلیپ ها در سمت چپ روده، که نزدیک ترین بخش به مقعد است، مشاهده شد.

محققان توصیه می کنند افراد در معرض ریسک بالا ابتلا به سرطان روده باید به طور منظم تحت غربالگری از طریق کولونوسکوپی قرار گیرند.

«مارک هال»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این آزمایش اثبات می کند که هم آسپرین و هم EPA دارای تاثیرات پیشگیرانه هستند و در عین حال داروهای نسبتا ارزان و ایمنی هستند که می توان برای بیماران تجویز شود.»