۲۶۰۰مبلغ در استان سمنان اعزام شدند/ اعزام ۶۰۸ مبلغ ویژه هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، ضمن بیان اینکه درمجموع، طی سه ماه گذشته دو هزار و ۶۳۰ مبلغ به‌جای جای استان اعزام شدند، تأکید کرد: دو هزار و ۲۲ مبلغ از این تعداد طی مناسبت‌های محرم و صفر به هشت شهرستان استان اعزام شدند که ازاین‌بین ۸۴۱ نفر برنامه‌های ویژه ایام پایانی ماه صفر و یک هزار و ۱۸۱ نفر هم برنامه‌های تبلیغی ایام محرم‌الحرام را به انجام رساندند.

وی درباره اعزام‌های ماه محرم، افزود: از مجموع یک هزار و ۱۸۱ مبلغ اعزامی در این ماه، سهم مبلغان بومی مرد ۶۰۰ نفر و مبلغان بومی زن ۲۷۰ نفر بوده است که در این ایام همچنین ۱۷۵ مبلغ مرد و ۹۳ مبلغ زن از دفتر تبلیغات اسلامی قم به این استان اعزام شدند و علاوه بر این دو قشر ۴۳ مبلغ متخصص نیز در این استان کار تبلیغی انجام دادند.

سهم قابل‌توجه زنان در تبلیغ دین

رئیس ستاد شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی استان سمنان همچنین گفت: درمجموع ۸۷۰ مبلغ زن و مرد بومی و ۳۱۱ مبلغ بومی اعزامی کار تبلیغی ایام ماه محرم را بر عهده داشتند.

شکری درباره ایام دهه آخر ماه صفر نیز توضیح داد: از مجموع ۸۴۱ اعزام، سهم مبلغان بومی ۷۲۰ نفر شامل ۵۵۰ مبلغ مرد و ۱۷۰ مبلغ زن بود و همچنین ۹۸ مبلغ غیربومی شامل ۷۵ مبلغ مرد و ۲۳ مبلغ زن نیز در کنار ۲۳ مبلغ متخصص رسالت اجرای برنامه‌های تبلیغی ماه صفر را در هشت شهرستان استان سمنان بر عهده داشتند.

وی بابیان اینکه سهم مبلغان خواهر در اجرای مراسم و برنامه‌های تبلیغی ماه محرم و صفر چشم‌گیر بوده است، تأکید کرد: درمجموع دو ماه محرم و صفر ۵۵۶ مبلغ زن در هشت شهرستان استان سمنان برنامه‌های تبلیغی اجرا کردند که سهم قابل توجهی را از دو هزار و ۲۲ مبلغ اعزامی این ایام دارند.

اعزام ۶۰۸ مبلغ در هفته وحدت

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه از مجموع دو هزار و ۶۳۰ اعزام سه‌ماهه اخیر توسط این اداره کل، ۶۰۸ مورد مربوط به هفته وحدت و ایام ولادت باسعادت رسول‌الله(ص) است، توضیح داد: در این ایام ۴۵۰ مبلغ مرد بومی و ۱۲۰ مبلغ زن بومی اعزام می‌شوند.

شکری بیان کرد: ۱۵ مبلغ مرد و سه مبلغ زن اعزامی از دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم نیز در سراسر استان سمنان طی ایام هفته وحدت برنامه‌های تبلیغی اجرا می‌کنند.

وی افزود: شعار سال، وحدت بین مسلمانان، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، بصیرت، مقابله با معضلات اجتماعی و فرهنگی، آسیب‌های پیرامون خانواده و ...، احکام شرعی و دینی، اقتصاد مقاومتی، نقش والدین در تربیت نسل متدین و ولایت مدار، ترویج فرهنگ و سیره اخلاق اسلامی، ولایت مداری، سبک زندگی اسلامی و ده‌ها سرفصل دیگر در زمره مسائلی بود که مبلغان در این سه ماه به مردم بیان کرده‌اند.