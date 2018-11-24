سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دقایقی پیش با تلاوتی آیاتی از قرآن و با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این مراسم، پس از سخنرانی آیت الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب، رئیس جمهور پیرامون این مسئله سخنرانی کرد.

همچنین در ادامه پیام مراجع تقلید، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی قرائت می شود.

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با شعار «قدس، محور وحدت امت» از سوم تا پنجم آذرماه با حضور بیش از ۳۵۰ مهمان خارجی برگزار می شود.

اخبار تکمیلی این کنفرانس متعاقباً منتشر می شود.