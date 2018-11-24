پیام کنفرانس وحدت، استقامت در وحدت جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد. پس از تلاوت قرآن مجید آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سخنرانی کرد.

وی گفت: خدا را سپاسگزارم که به ما توفیق داد پا در هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) گرد همدیگر جمع شویم. امروز از همه کشورهای دنیا صدها شخصیت مسلمان آمده اند تا وحدت و یکپارچگی خود را نشان دهند.

اراکی با اشاره به اینکه رئیس جمهور کشور خود از شخصیت های تقریبی و منادی وحدت در جهان اسلام است، اظهارکرد: لازم است که در همین ابتدا از حضور شخصیت هایی مثل حامد کرزای، نوری المالکی و نعیم قاسم نایب تشکر کنم. همچنین از مقام معظم رهبری که همواره مجمع تقریب و جریان تقریبی را مورد عنایت قرار داده، تشکر می کنم. ضمناً از مراجع محترم تقلید به ویژه آیت الله مکارم شیرازی و نوری همدانی که به این کنفرانس پیام دادند تشکر می کنم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: این اجتماع بزرگ کنفرانس وحدت، پیام های متفاوتی دارد که پیام اصلی آن استقامت وحدت جهان اسلام است. این کنفرانس نشان می دهد که پروژه تکفیری ها در ایجاد تفرقه برای جهان اسلام شکست خورده و جهان اسلام در مسیر رسول خدا و قرآن قرار گرفته است.

وی به دیگر پیام های این گردهمایی اشاره کرد و گفت: شکست آمریکا در مقابل جبهه مقاومت پیام پیروزی جمهوری اسلامی در منطقه، اعلام شکست آمریکا در جهان و آغاز افول جنگ افروزی این کشور و پشتیبانی ملت های مقاوم و قهرمانی است که در مقابل آمریکا و صهیونیست مقاومت می کنند.

آیت الله اراکی همچنین بخش کوتاهی از پیام آیت الله مکارم شیرازی را در میان سخنرانی خود قرائت کرد.