به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین روز اجرای نمایش های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان دو تئاتر از بخش نوجوان به روی صحنه خواهند رفت.

نمایش «پدر آن» از تهران در دو سانس ۱۰:۳۰ و ۱۵ در سالن اصلی مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا و تئاتر «موش و گربه» از همدان در سانس های ۱۰:۳۰، ۱۵ و ۱۷:۳۰ در تالار فجر اجرا می شوند.

بخش نمایش های کودک جشنواره بیست و پنجم نیز با اجرای دو تئاتر به کار خود پایان می دهد و نمایش های «ماهی سیاه کوچولو» از تهران و «من و مادربزرگه» از همدان در سانس های ۱۰:۳۰، ۱۵ و ۱۷:۳۰ به ترتیب در سالن اصلی مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی و سینما فلسطین اجرا خواهند شد.

یک تئاتر بخش دانش آموزی نیز در روز پنجم جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به روی صحنه خواهد رفت و تئاتر «داور پسند» از بندر عباس در سانس های ۱۰ و ۱۱ در سالن سینما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می شود.

دو تئاتر پایانی بخش ملل بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز تئاتر های «خیلی دور» محصول مشترک اسپانیا و نروژ و «کلاغ تشنه بر می گردد» از هند خواهند بود که در سانس‌های ۱۵ و ۱۷:۳۰ و به ترتیب در پلاتو مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی و کانون مهدیه به روی صحنه خواهند رفت.

بخش تئاتر خیابانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز با اجرای ۴ تئاتر به پایان می رسد و تئاتر های «کتاب قدیمی پدر» از تهران، «درباره یک توپ» از قروه، «جادوی گل سرخ» از بروجرد و «بازی در بازی «از اصفهان در محوطه مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی و به ترتیب در سانس های ۱۵:۳۰، ۱۶، ۱۶:۳۰ و ۱۷:۴۵ اجرا می شوند.

اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز ساعت ۱۰ روز یکشنبه، چهارم آذر در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا برگزار می شود.