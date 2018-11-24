اپل تولید «آیفون ایکس» را از سر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونچور بیت، پس از آغاز تولید آیفون های جدید چندی پیش اخباری از توقف تولید موبایل پرچمدار اپل در ۲۰۱۷ (آیفون ایکس) منتشر شد. اما طبق گزارش های جدید قرار است تولید آیفون ایکس دوباره آغاز شود.

طبق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، قراردادهای اپل و حساسیت روی قیمت برای مصرف کننده دلیل از سرگیری دوباره تولید آیفون ایکس است.

اپل پس از کاهش تولید آیفون ایکس اس و آیکس اس مکس، میزان خرید نمایشگرهای OLED از سامسونگ را کاست.

درهمین راستا به نظر می رسد این شرکت برای جبران شکاف در محصولاتش در بازار به جای تولید آیفون ایکس اس قصد دارد تولید آیفون ایکس را دوباره آغاز کند این درحالی است که هزینه های تولید آیفون ایکس کمتر از نسخه های جدید است.

اما به نظر نمی رسد درآینده نزدیک آیفون ایکس در فروشگاه های این برند در آمریکای شمالی عرضه شود. این دستگاه برای بازارهای منتخبی تولید می شود که تقاضای کافی برای آن وجود داشته باشد.

به بیان دیگر احتمالا آیفون ایکس در کشورهایی عرضه می شود که قیمت این کالا برای مشتریان مشکل ساز بوده است. مشتریان در هند و چین از قیمت آیفون های جدید شکایت داشتند و احتمال زیادی وجود دارد که آیفون ایکس در این بازارها دوباره عرضه شود.