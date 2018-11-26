۱۲۵ هزار دلار بدهی باشگاه پدیده به دریسا سوباست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شاه منصوری دوشنبه صبح در گفتگو با مهر اظهار کرد:در حدود ۵ پرونده مختلف که از سالهای گذشته باقی مانده بود با مساعدت مسئولان استانی،دادستانی و مدیران باشگاه تعیین تکلیف و بسته شده است.

وی افزود: در حال حاضر پرونده دریسا سوبا مفتوح است که وی بازیکن فصل پیش باشگاه بوده است که در تعطیلات نیم فصل گذشته درخواست پرداخت بدهی ۲۵ هزار دلاری خود از باشگاه را کرده که در آن زمان به دلیل محدودیت ها و عدم استطاعت مالی امکان پرداخت نبوده است.

رئیس کمیته انضباطی باشگاه پدیده گفت: در حال حاضر رای در کمیته تعیین وضعیت فیفا صادر و به کمیته انضباطی فیفا ارسال شده است و با توجه به اینکه باشگاه بدهی ۲۵هزار دلاری رادر آن زمان به وی پرداخت نکرده است بازیکن می تواند مبلغ فصل بعد را نیز از باشگاه مطالبه کند که الان ۱۲۵ هزار دلار به انضمام خسارت تاخیر و تادیه باید به این بازیکن پرداخت شود که اگر توافق نشود این مبلغ همینطور افزایش خواهد یافت.

شاه منصوری گفت: امکان توافق با این بازیکن برای کاهش این مبلغ وجود دارد ولی باید قبل از ارسال نامه کمیته انضباطی فیفا به باشگاه اقدام عملیاتی در این خصوص صورت بگیرد و نیازمند کمک مسئولان استانی هستیم .

وی در خصوص مالکیت باشگاه نیز اظهار کرد:تاکنون اتفاق خاصی در این خصوص نیافتاده است و مالکیت کماکان در اختیار شرکت پدیده مادر است.