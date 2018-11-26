عدم درک و شناخت درست دشمن از قدرت بسیج/ تفکر بسیجی انتقال یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح دوشنبه در نشست صمیمی با بسیجیان گیلان که در سالن جلسات مصلای رشت به مناسبت هفته بسیج برگزار شد با اشاره به عضویت اقشار مختلف مردم در بسیج، اظهار کرد: در هیچ دوره‌ تاریخی در ایران به این اندازه مردم در عرصه‌های مختلف حضور نداشتند.

آیت الله فلاحتی به عدم درک و شناخت درست دشمن از قدرت بسیج اشاره کرد و افزود: مردمی بودن بسیج سبب هراس دشمنان نظام مقدس اسلامی ایران شده و به همین دلیل از تمام قدرت خود برای تضعیف و نابودی آن استفاده می کنند.

وی با تأکید بر لزوم انتقال فرهنگ، روحیه و تفکر بسیجی به نسل های آینده جامعه اسلامی، گفت: یکی از مهمترین وظیفه مسئولان انتقال این شجره طیبه به نسل‌های آینده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان وجود انسان های با ایمان را یکی از دلایل تشکیل بسیج دانست و بیان کرد: اراده انسانی قابل ایستایی و پیشگیری نیست. باور به جهان آخرت و ابدیت خداوند از جمله دلایل ماندگاری بسیج است.

وی با بیان اینکه بسیج بزرگ‌ترین حامی و حافظ دین خدا است، تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل ماندگاری و اقتدار بسیج در تمام این سال‌ها وجود رهبری است. رهبری معظم انقلاب اسلامی برای حفاظت و حراست از انقلاب، آرمان های امام و شهدا به افرادی همانند بسیجیان نیاز دارد.

آیت الله فلاحتی در ادامه به برخی از عوامل به انحراف کشیدن بسیج نیز اشاره کرد و افزود: دشمن خارجی، افرادی ترسو و بزدل و عده‌ای که دلشان با خارج است به دنبال به انحراف کشیدن بسیج هستند.

وی با بیان اینکه این عده تحمل قدرت و پیروزی بسیج را در میدان های نبرد علیه استکبار جهانی و دشمنان اسلام و انقلاب ندارند، تأکید کرد: بسیج باید برای گسترش بصیرت در جامعه در همه عرصه‌ها حضور داشته باشد.

تلاش بسیج یکی از عوامل تحقق دستاوردهای انقلاب است

فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در ادامه این نشست صمیمی با بررسی فعالیت بسیج در ۴۰ سال گذشته بعداز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تمام دستاوردهای انقلاب اسلامی با تلاش بسیج تحقق یافته است.

سردار محمد عبدالله‌پور به توانمندی بسیج در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: بسیج لشکر مخلص خداست که توسط امام(ه) تشکیل شده است.

وی بر حضور همیشگی بسیج در صحنه ها و زمان‌ها مختلف تأکید و بیان کرد: بسیجیان در برابر هر تهدیدی علیه نظام مقدس اسلامی از سوی کشورهای استکباری ایستادگی می کنند.