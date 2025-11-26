به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان در ورزشگاه عضدی رشت با تبریک سالروز تشکیل بسیج اظهار کرد: حضور در جمع یاوران انقلاب و ارزش‌های والای بسیجیان افتخار بزرگی است.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «افتخار من بسیجی بودن است»، افزود: نفس اجتماع بسیجیان عمل صالح محسوب می‌شود و هر قدم آنان در مسیر انقلاب در قرآن ثبت می‌شود

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه بسیاری از بسیجیان امروز دوران نخست انقلاب و دفاع مقدس را ندیده‌اند، گفت: رمز ماندگاری بسیج در ایمان به انقلاب، بصیرت و ولایت‌پذیری است.

وی با اشاره به نقش ایمان گفت: میان ایمان و بسیج تلازم وجود دارد و هرجا بسیجی باشد، انقلاب نیز حضور دارد.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه بسیجی اهل علم و بصیرت است، تصریح کرد: بسیجی می‌داند در شرایط مختلف چه وظیفه‌ای دارد و همین آگاهی رمز ماندگاری اوست.

وی با بیان اینکه ولایت‌پذیری از عوامل ماندگاری بسیج است، گفت: بسیجی خود را دلداده رهبری می‌داند و همین ویژگی موجب پیروزی در سخت‌ترین جنگ‌ها شده است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به تاریخ اسلام افزود: پیامبر اسلام به دلیل عشق مردم توانست جمعیت زیادی را به اسلام دعوت کند و در انقلاب اسلامی نیز همین عشق به رهبری موجب پیروزی در جنگ‌ها شد.

وی با بیان اینکه بسیجی سراسر وجودش خشم علیه استکبار است، گفت: این ویژگی‌ها باید از نسل‌های نخست انقلاب به نسل‌های امروز منتقل شود.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس افزود: پس از هر عملیات، تابلوهایی با شعار «برادر رزمنده لبخند بزن، یعنی تو پیروزی» نصب می‌شد و این روحیه باید حفظ شود.

وی با بیان اینکه بسیجیان پیروز زمان هستند، تصریح کرد: امروز ملت ایران بزرگ‌ترین ملتی است که گوش شنوا و چشم بینا دارد و راه انقلاب و رهبری را دنبال می‌کند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اهمیت این روز گفت: امروز یکی از روزهای پر برکت برای ایران و به‌ویژه استان گیلان است و امیدوارم خداوند در مسیر توحید و آرمان‌های انقلاب به بسیجیان سلامتی و عزت عطا کند.