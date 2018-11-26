به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش با اشاره به روزهای اول حضورش در تیم ملی فوتبال ایران، گفت: با کمک رسانه ها بود که من به جامعه فوتبال ایران شناخته شدم. به خوبی به یاد دارم که سالهای سختی را داشتیم. یکی از سئوالات این بود که آقای کی روش! آیا شما مطمئن هستید بتوانید تیم ملی را به جام جهانی ببرید؟

وی افزود: یک سئوال را هم به خوبی به یاد دارم. آنروز این سئوال را درک نمی کردم. آن سئوال این بود که آیا شما علم و دانش لازم را برای شکست حریفان منطقه بخصوص کشورهای عربی دارید؟ نمی دانستم تقابل با کشورهای همسایه اینقدر زیاد است.

سرمربی تیم ملی گفت: الان هشت سال گذشته است و با تمام بالا و پایین ها و زیبایی ها، اینجا هستیم. امروز خواستم اینجا جمع شویم تا این جشن را کنار هم باشیم و با یکدیگر صحبت کنیم و از زحمات شما در هشت سال گذشته تشکر کنم. تاکید می کنم مهمترین مطلب این است امروز شما اینجا دعوت شوید چون رفتار محترمانه از جانب شما حس شده است. مهمترین مطلب برای من این است که یاد بگیریم چطور بر سر مسائلی که بر سر آن اتفاق نظر نداریم، احترام بگذاریم.

کی روش ادامه داد: هشت سال پیش که آن سئوالات از من پرسیده می شد، جواب آنرا نمی دانستم ولی امروز سعی می کنم پاسخ آن سئوالات را روی یک پیراهن سمبلیک که مطالبی روی آن درج شده است، بدهم. این پیراهن، لوح فشرده ای از تمام صحبت های بنده برای شما است. این یک تقدیر خاضعانه از شما است. از دوستان رسانه ای، اعضای کادر فنی، بازیکنان و خانواده ام و کسانی که به بنده اعتماد کردند چون بدون این اعتماد الان اینجا نبودم.

سرمربی تیم ملی یادآور شد: پشت هر نتیجه ای که به دست می آید، از خودگذشتگی و مسائل پنهان و پیدای زیادی هست که می خواهم آنرا با شما قسمت کنم. این مثل یک جشن تولد خصوصی کنار یکدیگر بود. در جهان فوتبال هفت مربی هستند که به بیش از صد برد ملی رسیده اند. پشت این صد برد، خانواده، بازیکنان، مربیان، مسئولان، اصحاب رسانه و مردمی که به من اعتماد داشتند، حضور داشتند. من کارلوس کی روش از تک تک آنها تشکر می کنم. با این اتفاقات و با ۱۰۲ بردی که در رده ملی به دست آوردم، احساس می کنم ۱۰۲ ساله هستم!

کی روش درباره اینکه کدام بردهایش در تیم ملی در ذهنش می ماند، تاکید کرد: در فوتبال پیروزی بهترین دارو است. همیشه بردها شیرین است. هر بردی ارزش خاص خودش را دارد ولی باتوجه به اتفاقات چند سال گذشته، بازی با قطر در دوحه در سال ۲۰۱۴ و بازی با کره جنوبی در اولسان همیشه در ذهنم می ماند. نه تنها به خاطر صعودمان به جام جهانی، بلکه به این خاطر که پشت این دو بازی داستان های زیادی وجود داشت. همه بردها همیشه خوب هستند.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که کدام باخت ها با تیم ملی ایران در ذهنش ثبت شده است، گفت: باخت مقابل لبنان در لبنان و باخت به ازبکستان در تهران هنوز برایم تلخ است. فوتبال بدی بازی کردیم و استحقاق برد هم در این دو بازی نداشتیم.

سرمربی تیم ملی در خصوص اینکه کدام مسابقه با ایران برایش حسرت بار بوده است و اینکه آیا بازی با اسپانیا و آرژانتین در این فهرست قرار دارد؟ یادآور شد: این احساس فرق می کند چون بعد از باخت از خودمان راضی بودیم و می دانستیم کار خوبی انجام دادیم. در بازی‌هایی مثل آرژانتین و اسپانیا و پرتغال داوری منصفانه نبود. آن باخت‌ها در گلویم گیر کرده است. باخت مقابل عراق هنوز در گلویم است.

وی یادآور شد: فوتبال به جزئیات کوچک بر می گردد. وقتی شما یک اشتباه کوچک انجام می دهید، تمام کارهای خوبتان خراب می شود. برای همین در شغل ما فضایی برای اشتباه کردن وجود ندارد.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه با تمام توانمان در جام ملتهای آسیا شرکت خواهیم کرد، درباره اتفاقات بعد از این جام هم تصریح کرد: بعد از جام جهانی قراردادم را تمدید کردم چون فکر می‌کردم به من پیشنهاد چهارساله می شود. یکسری ها در این ارتباط شیطنت کردند و می دانم برنامه هایی دارند ولی بعد از جام ملت‌ها برای تیم ملی ایران آرزوی موفقیت می کنم و باید به دنبال شغل دیگری باشم چون مربی بعدی تیم ملی شما هم معرفی شده و او هفته پیش در یک مصاحبه همه چیز را اعلام و سپس تکذیب کرد!

کی روش تاکید کرد: آرزو، تعهد و رویایی که در ذهنم دارم و آنرا پنهان نمی کنم این است که در فینال جام ملتهای آسیا حاضر شوم.

سرمربی تیم ملی درباره اینکه اگر بخواهد دستاورد خود را برای فوتبال ایران معرفی کند چه خواهد گفت؟ اظهار داشت: تغییر تفکر تیم ملی سخت ترین کاری بود که انجام دادم. بعصی بازیکنان فکر می کردند یک کارت اعتباری دائمی در تیم ملی فوتبال ایران دارند. بزرگترین چالش که وقتی وارد ایران شدم این بود که بعد از اعلام لیست تیم ملی یکسری مربیان نزدیک به من یا اصحاب رسانه سمت من می آمدند و می گفتند سه نفر از پرسپولیس و چهار نفر از استقلال دعوت کردیم. وای وای وای! این مشکل بزرگی بود. بزرگترین میراث من برای تیم ملی این بود که این تیم متعلق به هیچکس نیست و در عین حال متعلق به همه است. تیم ملی برای ارزشهاست.

وی افزود: من با این تفکر مخالفم که مثلا چون سپاهان قهرمان شده است بیشترین تعداد بازیکن را در تیم ملی داشته باشد. من با این تفکر مخالفم. افرادی که چنین تفکری دارند یا تجارت های حاشیه ای دارند یا شجاعت دعوت از بازیکن خاص را ندارند. البته ما هم اشتباه کردیم و باز هم می گویم خواهیم کرد. به خوبی به خاطر دارم در سال ۲۰۱۱ که اینجا آمدم برای دعوت از ۲۳ بازیکن به مشکل می خوردیم. بزرگترین میراث من چیست؟ باید بگویم مربی بعدی برای ۱۰ سال آینده کار راحتی دارد. نمی توانم اسامی را به شما بگویم اما در حال حاضر حداقل ۳۶ بازیکن را داریم که استحقاق حضور در تیم ملی را دارند. اوسیانو کروز که موهایش را برای انتخاب بازیکن کاملا از دست داده است! موهای من هم که دارد می ریزد!

کی روش که در این نشست خیلی سعی می کرد شوخی های زیادی را در صحبت هایش داشته باشد تصریح کرد: سعی می کنیم بهترین انتخاب را داشته باشیم. ما می توانیم. روزی که مرتضی پورعلی گنجی را در دفاع وسط قرار دادم همه به من خرده گرفتند اما الان چطور؟ درباره مجید حسینی چطور؟ او بدون بازی ملی در جام جهانی بازی کرد و دیدید چه عملکردی داشت. او الان یک مدافع فوق العاده در سطح اروپاست.

وی درباره فعالیت کادرفنی تیم ملی افزود: کادرم از ۸ صبح تا ۱۰ و ۱۱ شب کار می کند. یک بازی را سه الی چهار بار می بینیم. چون وقتی می خواهم درباره تصمیم ها صحبت کنم باید شفاف بگویم کار دشواری دارم. کار سختی است که باید گاهی تصمیمات بزرگ بگیریم.