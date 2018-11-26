دمای هوای اصفهان به صفر درجه سانتیگراد می رسد/احتمال بارش برف

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افت محسوس دما را طی امروز و فردا خواهیم داشت به طوری که شاهد کاهش دما در ۲۴ ساعت آینده بین سه تا پنج درجه خواهیم داشت.

وی بیان داشت: دما در مناطق غربی استان مثل بوئین میاندشت به ده درجه زیر صفر می رسد و شب گذشته نیز با هشت درجه زیر صفر سردترین هوای استان را به خود اختصاص داد.

پیش بینی بارش برف در شهر اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه تا پایان هفته دیگر بارشی نخواهیم داشت، اما هفته آینده با ورود جو ناپایدار شاهد بارندگی ها خواهیم بود،‌ ادامه داد: در اوایل هفته شاهد بارش برف در سمیرم، فریدونشهر و بوئین میاندشت بودیم و احتمال بارش برف در شهر اصفهان نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارندگی ها را در سه روز گذشته در سمیرم داشتیم که جمع بارش‌ها به ۱۱۰ میلی متر می رسید و طی ۲۴ ساعت گذشته حجم بارش ۲۷.۷ میلی متر در این شهرستان ثبت شده است، گفت: بارش برف در این شهرستان حدود ۲۰ سانتی متر بر زمین نشسته است.

علی عسگریان با اشاره به اینکه حجم بارش باران در فریدون شهر طی ۲۴ ساعت گذشته به ۷.۸ میلی متر می رسید، افزود: این در حالی که میزان بارش ها طی سه روز گذشته به حدود ۹۲ میلی متر می رسد که میزان بارش برف هم در این شهرستان به ۲۰ سانتی متر می رسد.

وی با اشاره به اینکه در شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته بارشی نداشتیم اما جمع بارش ها در سه روز گذشته در این شهر به حدود ۳۰ میلی متر می رسید، گفت: میزان بارش برف در بوئین میاندشت به یک سانتی متر می رسید.