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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

عباس خامه یار:

نیازمند استفاده از ابزارهای جدید برای معرفی اسلام به غرب هستیم

نیازمند استفاده از ابزارهای جدید برای معرفی اسلام به غرب هستیم

معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: مشکل اصلی جهان اسلام این است که چهره مناسبی در جهان غرب ندارد و دشمنان ما را به عنوان تروریست معرفی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خامه یار، معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور در کمیسیون مساعی حمیده که عصر امروز یکشنبه چهارم آذرماه همزمان با دومین روز از  سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در هتل آزادی تهران برگزار شد اظهار کرد: مقاومت هراسی یکی از اقدامات دشمنان است و متاسفانه میخواهند جهان را از مقاومت، شیعه و انقلاب اسلامی بترسانند و اینکار توسط دشمنان اسلام انجام میشود.

وی ادامه داد: باید راهی برای گفت و گو با غربی ها پیدا کرده و دیدگاه آنان نسبت به اسلام و مسلمانان تغییر دهیم.

خامه یار اضافه کرد: در سالگرد ارسال پیام مقام معظم رهبری به جوانان غربی باید عرض کنم که اینکار اقدامی مناسب و کاری نو مخصوصا برای مقابله با تروریسم و تحلیل دلایل شکل گیری تروریسم در جهان مخصوصا فرانسه بود.

معاون امور بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار کرد: مسئله اصلی در این نامه، تاکید بر وظیفه جوانان نخبه بود که حتما تاثیر خود را در مسائل جهانی خواهند داشت. همچینین این نامه نوع گفت و گوی ما و دیدگاه ما نسبت با غرب را تشریح کرد.

وی افزود: مشکل اصلی جهان اسلام این است که چهره مناسبی در جهان غرب ندارد و دشمنان ما را به عنوان تروریست معرفی کرده اند بنایراین باید از ابزارهای جدید همانند شبکه های اجتماعی برای تغییر نگرش آنها استفاده کنیم.

خامه یار در پایان گفت: یکی دیگر از مشکلات ما وجود حکام غیرعادل در جهان اسلام است بنابراین باید در این زمینه هم تلاش های لازم مخصوصا توسط این کنفرانس انجام دهیم.

کد مطلب 4468414

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