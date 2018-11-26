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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۳

استقبال از طرح ها و ایده های پیشنهادی سازمان های مردم نهاد

استقبال از طرح ها و ایده های پیشنهادی سازمان های مردم نهاد

عاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۰ از استقبال از طرح ها و ایده های پیشنهادی سازمان های مردم نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قاسمی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۰ ضمن اعلام این خبر گفت: جلب مشارکت هر چه بیشتر سمن ها در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و همچنین برقراری تعامل و ارتباط موثر بین تشکل های مردم نهاد و مدیریت شهری منطقه از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی افزود: برای فراهم سازی زمینه مشارکت گروه های مذکور، برنامه ریزی، طراحی و تصمیم گیری های لازم اتخاذ شده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با اشاره به عضو گیری کارگروه های تخصصی، مجمع خیرین و کانون های محلی یادآور شد: طی برنامه ریزی های صورت گرفته از  تمامی سمن ها و مؤسسات خیریه و فعالان محلی برای ارائه برنامه و ایده و طرح در شورای مشارکت های اجتماعی منطقه دعوت به عمل آمده است.

وی یادآور شد: سمن های فعال در حوزه های آسیب های اجتماعی، محیط زیست، ورزش، سلامت، گردشگری، فرهنگی، مذهبی و تشکل های فعال در حوزه کارآفرینی و صنایع دستی  و بانوان، فعالین خدمات اجتماعی و مؤسسات خیریه فعال می توانند با مراجعه به مرکز خدمات اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی واقع در ساختمان شهید غنی پور و سرای محلات دهگانه منطقه مدیریت شهری را در این امر انسان دوستانه و خطیر یاری کنند.

کد مطلب 4468739

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