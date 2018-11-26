خوزستان مه آلود خواهد بود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز به تدریج با کاهش ناپایداری در استان مواجه خواهیم بود. همچنین طی امروز انتظار رگبار پراکنده، رعد و برق در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات زاگرس وجود دارد.

وی با بیان اینکه از امروز تا آخر هفته پدیده غالب مه یا مه رقیق خواهد بود افزود: طی شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان با ۲۱.۸ درجه در شهر هندیجان و حداقل دمای استان با ۴.۵ درجه سانتیگراد در دهدز به ثبت رسید.

سبزه زاری بیان کرد: طی این مدت دمای هوای شهر اهواز بین ۱۴ تا ۲۲ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

وی در خصوص میزان بارندگی شهرهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: میزان بارندگی در شهر هندیجان ۲۴.۱، بهبهان ۱۸.۷، آغاجاری ۶.۶، اهواز : ۰.۲، ایذه ۱۵.۴، امیدیه چهار، دزفول ۰.۲، حسینیه : ۱۲.۲، گتوند ۹.۵، مسجدسلیمان ۲۵.۴، شوشتر ۱۰، لالی ۱۹.۳، ایستگاه کشاورزی اهواز ۶.۴، دهدز ۱۲.۲ و در رامهرمز ۱.۲ ثبت شده است.