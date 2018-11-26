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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

خوزستان مه آلود خواهد بود

خوزستان مه آلود خواهد بود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از امروز تا آخر هفته پدیده غالب در استان خوزستان مه آلودگی خواهد بود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز به تدریج با کاهش ناپایداری در استان مواجه خواهیم بود. همچنین طی امروز انتظار رگبار پراکنده، رعد و برق در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات زاگرس وجود دارد.

وی با بیان اینکه از امروز تا آخر هفته پدیده غالب مه یا مه رقیق خواهد بود افزود: طی شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان با ۲۱.۸ درجه در شهر هندیجان و حداقل دمای استان با ۴.۵ درجه سانتیگراد در دهدز به ثبت رسید.

سبزه زاری بیان کرد: طی این مدت دمای هوای شهر اهواز بین ۱۴ تا ۲۲ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

وی در خصوص میزان بارندگی شهرهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: میزان بارندگی در شهر هندیجان ۲۴.۱، بهبهان ۱۸.۷، آغاجاری ۶.۶، اهواز : ۰.۲، ایذه ۱۵.۴، امیدیه چهار، دزفول ۰.۲، حسینیه : ۱۲.۲، گتوند ۹.۵، مسجدسلیمان ۲۵.۴، شوشتر ۱۰، لالی ۱۹.۳، ایستگاه کشاورزی اهواز ۶.۴، دهدز ۱۲.۲ و در رامهرمز ۱.۲ ثبت شده است.

کد مطلب 4468758

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