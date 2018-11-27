نظارت بر توزیع دارو در داروخانه های هلال احمر و ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی، درباره وضعیت توزیع دارو در داروخانه های هلال احمر و ۱۳ آبان، افزود: هزینه‌های بالایی صرف تامین داروهای، داروخانه های هلال احمر و ۱۳ آبان می‌شود بنابراین با این اوصاف باید نظارت بر توزیع در این راستا جامع باشد اما نباید بوروکراسی تحویل دارو نیز در این میان موجب فرصت سوزی و تاخیر رسانی در تحویل دارو به بیماران شود.

وی تصریح کرد: اگر نظارت جامع بر داروهایی که در داروخانه‌های هلال احمر و ۱۳ آبان موجود است، اعمال نشود، بدیهی است که فضا برای دست های پنهان در زمینه اخذ دارو فراهم می‌شود و در نهایت منابع ملی به هدرمی رود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: برون رفت از بوروکراسی تحویل دارو به بیماران خاص، سرطانی در داروخانه های هلال احمر و ۱۳ آبان نیازمند توسعه سیستم های آنلاین است.

قربانی افزود: پزشکان مورد تایید سیستم بیمه ای هستند اما برخی از پزشکان با بیمه قراردادی ندارند بنابراین الزامی است که پزشک معتمد سازمان بیمه گر نظارتی داشته باشد تا همراه بیمار فرسنگ ها برای تحویل دارو جابجا نشود.

وی ادامه داد: بدیهی است که باید نظارت جامع برای داروهای اورژانسی و مهم در داروخانه‌های هلال احمر اعمال شود اما نباید بیماران و همراهان بیماران در انتظار تایید دارو، مدت های طولانی را به انتظار بنشینند و این در حالی است که دارو باید به سرعت در اختیار بیماران برای سهولت در درمان قرار بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه توقف جابجایی فرسنگی همراهان بیماران با توسعه سیستم های آنلاین در تایید دارو به سادگی امکان پذیر است، یادآورشد: باز شدن دست های پنهان در توزیع دارو با کاهش نظارت بر داروهای داروخانه های هلال احمر و ۱۳ آبان امکان پذیر است.