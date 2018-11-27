۶۱ مجوز معدنی طی سالجاری در استان سمنان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر در نشست صبح سه شنبه خود با اصحاب رسانه و مطبوعات در سازمان صنایع، معادن و تجارت استان سمنان از رشد ۸۰ درصدی ذخایر قطعی معدنی در این استان در سالجاری خبر داد و تاکید کرد: در سالجاری بیش از ۱۵ میلیون تن به ذخایر معدنی اضافه شده که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به صدور ۶۱ فقره مجوز معدنی طی سالجاری در استان سمنان تصریح کرد: از این تعداد مجوز معدنی، ۱۴ فقره پروانه اکتشاف، ۲۸ فقره اجازه برداشت، شش فقره گواهی کشف و ۱۳ فقره پروانه بهره برداری است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: میزان استخراج مواد معدنی طی سالجاری در حدود ۲۴۷ هزار تن است و ذخایر احتمالی استان نیز در این مدت ۱۱ میلیون تن افزایش یافته است.

فروهر با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های خوب استان سمنان در بخش معدن خاطر نشان کرد: این استان از لحاظ میزان استخراج مواد معدنی دارای رتبه ششم کشور است که حدود پنج درصد استخراج در کل کشور را به خود اختصاص داده است.