رونمایی از ناوشکن سهند در ۷ آذر/ نسل جدید زیردریایی ها در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی با آرمان های امام راحل طی سخنانی گفت: امروز شاهد ثمره ۴۰ ساله انقلاب اسلامی هستیم.

وی سپس به فعالیت های نیروی دریایی در ۸ سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: رزمندگان نیروی دریایی در پیروزی ایران نقش تاثیرگذاری داشتند و نیروی دریایی همیشه در بالاترین سطح هوشیاری قرار گرفته و جوانان سکان نیروی دریایی را در دست گرفته اند، امروز نسل های جدید ما در صحنه حضور دارند و از تجربیات افسران گذشته استفاده کرده و برای نابودی دشمنان لحظه شماری می کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش به بومی شدن تجهیزات دفاعی و نظامی نیروی دریایی ارتش پس از انقلاب اسلامی و ساخت ناوشکن جماران در سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی ایران از سواحل به آب‌های آزاد رفت و امروز نیز سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با قدرت و همت پروژه ساخت این جنگ افزارها را دنبال خواهد کرد و امروز در ساخت تجهیزات و تسهیلات کاملا خودکفا شده‌ایم و این امر نشان از بی تاثیر بودن تحریم ها است.

وی گفت: هیچ تحریمی بر نیروی دریایی کارگر نیست و قدرت دشمنان روز به روز در حال افول است.

خانزادی از بهره برداری از سه ناوشکن تا پایان سال در نیروی دریایی ارتش خبر داد و گفت: ناوشکن‌های سهند، دنا و ناوشکن تغییر یافته دماوند را تا پایان سال ۹۷ به آب خواهیم انداخت، که ناوشکن‌های سهند و دنا به ناوگان دریایی جنوب کشور و ناوشکن دماوند به ناوگان دریای شمال کشور اضافه می شود.

این فرمانده ارشد نظامی ناوشکن سهند را بزرگ تر و پیشرفته ‌تر از ناوشکن جماران دانست و گفت: ناوشکن سهند به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی به ناوگان دریایی جنوب محلق می‌ شود، به زودی و با فاصله کمی از الحاق ناوشکن سهند نسل جدیدی از زیر دریایی‌ ها به نام زیر دریایی فاتح نیز به ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران ملحق می‌ شود.

وی با بیان این که ۸۰ درصد عملیات ساخت ناوشکن دنا نیز به اتمام رسیده، گفت: اکنون این ناوشکن در حال تجهیز است و انجام ماموریت‌ ها توسط آن به سال آینده موکول خواهد شد.