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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

در صندوق پژوهشگران و فناوران بنیاد ملی ایران؛

طرح بین المللی دانشگاه خوارزمی با نام راه ابریشم ثبت شد

طرح بین المللی دانشگاه خوارزمی با نام راه ابریشم ثبت شد

طرح بین المللی دانشگاه خوارزمی با نام راه ابریشم در صندوق پژوهشگران و فناوران بنیاد ملی ایران (INSF) ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، طرح بین المللی پیشنهادی دانشگاه خوارزمی با نام راه ابریشم؛ با همکاری آکادمی علوم چین در معاونت صندوق پژوهشگران و فناوران بنیاد ملی ایران (INSF) ثبت شد و مورد حمایت قرار گرفت.

این طرح که توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و آکادمی علوم چین برگزار می شود از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین در ۶حوزه علمی فناوری نانو، انرژی‌های تجدیدپذیر، علوم شناختی، مواد پیشرفته، علوم آب و مهندسی پزشکی بر اساس سومین فراخوان منتشر شده، حمایت می کند که یکی از طرح های ارسالی بنام دانشگاه خوارزمی ثبت شده است.

این حمایت‌ها در ۳ نوع انجام پروژه‌های تحقیقی مشترک، برگزاری کارگاه‌های مشترک و تبادل محققان در دوره‌های کوتاه مدت بوده است.

همچنین نتایج داوری مشترک گروه های علمی ایران و چین در خصوص طرح ها و کارگاه های مصوب سومین فراخوان صندوق علمی راه ابریشم نهایی شد و پژوهشگران و مجریان طرح پس از انجام اصلاحاتی بنا به نظر داوران در ابتدای سال جدید میلادی می توانند اجرای طرح را آغاز کنند.

کد مطلب 4469511
زهرا سیفی

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