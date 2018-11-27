  1. استانها
  2. خوزستان
۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳

بر اثر پدیده مه غلیظ؛

دید افقی در اهواز به کمتر از ۵ متر رسید

دید افقی در اهواز به کمتر از ۵ متر رسید

اهواز ـ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: کمترین دید افقی به واسطه مه غلیظ در اهواز با دید کمتر از پنج متر اتفاق افتاد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر آبادان با دمای هوای ۲۱ و شهرهای ایذه و دهدز با دمای هوای چهار درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۱۹ و ۱۲ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: کمترین دید افقی به واسطه مه غلیظ در اهواز با دید کمتر از پنج متر اتفاق افتاد.

سبزه زاری در پایان خبر داد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده قسمتی تا نیمه ابری  همراه با مه یا مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

کد خبر 4469569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها