دید افقی در اهواز به کمتر از ۵ متر رسید

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر آبادان با دمای هوای ۲۱ و شهرهای ایذه و دهدز با دمای هوای چهار درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۱۹ و ۱۲ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: کمترین دید افقی به واسطه مه غلیظ در اهواز با دید کمتر از پنج متر اتفاق افتاد.

سبزه زاری در پایان خبر داد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده قسمتی تا نیمه ابری همراه با مه یا مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.