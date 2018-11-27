رویکرد تجاری به خدمات خانه نداریم/ تحقق یک‌ چهارم بودجه سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه مدیرعامل و معاونان خانه هنرمندان ایران با اهالی رسانه ظهر سه‌شنبه ۶ آذر با حضور مجید رجبی معمار مدیرعامل، آسیه مزینانی معاون فرهنگی هنری، سیدعماد حسینی معاون آموزشی، مسلم برزگرزاده معاون امور مالی و مونا رحمانی مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

مجید رجبی معمار در ابتدای نشست با اشاره به شرایط بد اقتصادی در کشور که به حوزه هنر نیز کشیده شده است، گفت: از آنجایی که خانه هنرمندان ایران بودجه رسمی و دولتی ندارد ما باید از درآمدهای ناچیز خانه هنرمندان و حمایت‌های شهرداری بهره‌مند شویم. البته جدی‌ترین جایی که به خانه هنرمندان کمک می‌کند، شهرداری تهران است، چون پایه‌گذاری و بهسازی این خانه و پارک هنرمندان توسط شهرداری تهران صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: تلاش مدیران و شورای عالی خانه هنرمندان در دوره های مختلف بر این بوده که بدون جناح بندی سیاسی این مرکز را اداره کنند و ما نیز بر این اساس تلاش کردیم تا وارد چالش‌های سیاسی نشویم. البته ما نمی‌توانیم برای هنرمندان تعیین و تکلیف کنیم.

رجبی معمار ابراز امیدواری کرد که با وجود سختی‌های اقتصادی این روزها و شرایط حاکم بر شهرداری تهران، خانه هنرمندان بتواند از حمایت‌های شهرداری تهران برخوردار شود.

وی همچنین بیان کرد: از ابتدای سال ۹۷ مجبور شدیم با توجه به شرایط بد اقتصادی، ۲۰ درصد هزینه‌هایی که از تئاتری‌ها نمی‌گرفتیم، دریافت کنیم وگرنه تماشاخانه ایرانشهر تعطیل می‌شد. خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حمایتی اندک اما موثری برای خانه هنرمندان ایران و انجمن‌های هنری اختصاص داده است.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشاره به برگزاری برنامه‌های روتین این مرکز تا پایان سال، گفت: فعالیت‌های روتین خانه هنرمندان شامل برگزاری نمایشگاه‌ها، اجرای کنسرت‌ها و اکران فیلم‌ها را با توجه به وضعیت مالی نامناسبی که داشتیم، تا پایان سال داریم. همچنین سعی کردیم افتتاحیه خیلی از ایونت‌ها و برنامه‌های هنری را به روزهای جمعه انتقال دهیم تا از ظرفیت‌ بازدید روزهای جمعه بهره بگیریم.

وی در مورد برنامه‌های دهه فجر خانه هنرمندان ایران بیان کرد: برای دهه فجر چندین نمایشگاه خواهیم داشت که مهمترین آنها، سومین دوره نمایشگاه فجر صنایع دستی است. با توجه به اینکه ابراهیم حقیقی رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به عنوان دبیر مشغول است، برنامه‌ای نیز مرتبط با جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز خواهیم داشت.

رجبی معمار افزود: مراسم هفتمین آیین «چراغ خاموشی نیست» نیز اسفندماه برگزار خواهیم کرد. همچنین تا پایان سال، علاوه بر برگزاری ۳۰ نمایشگاه هنری، برنامه‌های سینماتک، موسیقی و تئاتر نیز ادامه خواهد داشت.

وی در توضیح برنامه‌ای ویژه برای نکوداشت هنرمندان جوان و پیشکسوت گفت: در تمامی رخدادهایی که انجمن‌ها در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌کنند، از هنرمندان پیشکسوت خود تقدیر و برنامه‌های مرتبط با این موضوع را برگزار می‌کنند، اما ما پیگیر اهدای نشان سرو به هنرمندان هستیم که بودجه و برنامه‌ریزی می‌خواهد. در عین حال آیین‌نامه این مراسم تدوین شده است و منتظر تامین بودجه هستیم تا بتوانیم این نشان را به سه تن از هنرمندان اعطا کنیم.

مسلم برزگرزاده مدیر امور مالی خانه خانه هنرمندان ایران در پاسخ به پرسشی در مورد رقم بودجه خانه گفت: بودجه‌ای بالغ بر یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طرف شهرداری تهران برای ما مصوب می‌شود اما این رقم کمتر از یک چهارم بودجه‌ای است که در خانه هنرمندان صرف می‌شود. البته تا الان نیمی از بودجه مصوب سال ۹۷ را دریافت کردیم. همچنین ۲۰۰ میلیون تومان نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردیم.

آسیه مزینانی معاون فرهنگی هنری خانه هنرمندان ایران درباره سازوکار فروش و تبلیغات در خانه هنرمندان گفت: بالغ بر ۸۰ درصد امکانات و خدمات خانه هنرمندان ایران برای انجمن‌ها است و از انجمن‌ها درصدهای ناچیزی برای برگزاری نمایشگاه‌های هنری دریافت می‌کنیم. سازوکار ما با یک گالری خصوصی تفاوت دارد که سیاست‌های دیگری را دنبال می‌کند و ما در خانه به اعضا و انجمن‌های عضو خانه هنرمندان فرصت‌های برابر می‌دهیم. هیچگاه از جانب نمایشگاه‌های هنری درآمد نداشتیم و در حوزه سازوکار فروش دچار مشکلاتی هستیم که درصدد رفع آنها هستیم.

وی تاکید کرد: ما هیچگاه رویکرد تجاری به امکانات خانه هنرمندان ایران نداشتیم و نداریم و اگر اسپانسری داشته باشیم تهاتر خدمات با آنها خواهیم داشت.

رجبی معمار نیز در این ارتباط گفت: بالغ بر ۶۵۰ میلیون تومان، ارزش خدماتی بوده که تا الان به انجمن‌ها داده‌ایم و در نهایت ۶ میلیون تومان دریافت کرده‌ایم.

در پایان این نشست از خبرنگاران مهر قدردانی شد.