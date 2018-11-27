۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

مدیر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب اصفهان:

مصرف آب ۹۰ درصد از مشترکان آبفای اصفهان مطابق الگوی صحیح است

اصفهان- مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: مصرف آب بیش از ۹۰ درصد از مشترکین آبفای اصفهان مطابق الگوی صحیح مصرف آبی است.

‌آسیه سادات ملاباشی در گفت و گو با خبرنگار  مهر اظهار داشت: فرهنگ استفاده از لوازم کاهنده سبب شده است که مصرف سرانه آب در اصفهان کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه میزان مصرف آب توسط مشترکین خانگی به حد نرمال رسیده است، ادامه داد:  در صورت فرهنگ سازی در ارتباط با استفاده از لوازم کاهنده آب، میزان آب مصرفی هر خانوار  به طور متوسط ۱۱۰ لیتر در شبانه روز کاهش پیدا می کند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ادامه داد: با نصب لوازم کاهنده مصرف در  واحدهای مسکونی پر مصرف و دریافت هزینه این لوازم به طور اقساطی و بر روی قبوض آب بهای مشترکین، به طور قطع ضمن مصرف آب کمتر،  میزان آب بهای پرداختی مشترکین نیز کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های منابع آبی، مدیریت تقاضا در دهه های اخیر بر مدیریت عرضه پیشی گرفته است.

مصارف آب در کاربری های مختلف باید متناسب با منابع موجود تنظیم شود

ملاباشی گفت: در ایران با توجه به وضعیت شدید کم آبی، مصارف آب در کاربری‌های مختلف نظیر شرب، صنعت و کشاورزی باید متناسب با منابع موجود صورت گیرد که این امر مستلزم نگاه جدی‌تر به  مقوله مدیریت تقاضا است.

