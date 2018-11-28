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۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۹

پلیس ایتالیا داعشیِ مظنون به حمله‌شیمیایی را بازداشت کرد

پلیس ایتالیا داعشیِ مظنون به حمله‌شیمیایی را بازداشت کرد

پلیس ایتالیا اعلام کرد یک عنصر داعشی را بازداشت کرده است که قصد داشت سیستم آب شُرب یکی از شهرهای این کشور را با استفاده از مواد شیمیائی مسموم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه La Stampa، پلیس ایتالیا امروز چهارشنبه اعلام کرد که مظنونی را بازداشت کرده است که قصد داشت به حمله‌ای شیمیائی در این کشور مبادرت نماید.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس ایتالیا اعلام کرد که مدت ها مظنون به حمله مذکور را تحت تعقیب قرار داده و امروز موفق به بازداشت وی شده است.

مطابق با اعلام پلیس، وی که ۳۸ سال دارد، با گروهک تکفیری تروریستی داعش در ارتباط بوده است.

پلیس اعلام کرد که وی قصد داشت سیستم آب شُرب یکی از شهرهای این کشور را با استفاده از مواد شیمیائی مسموم کند.

کد مطلب 4470886

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