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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

رقابت های لیگ برتر هندبال آقایان؛

فرازبام به مصاف زاگرس اسلام آباد می رود/ گام بزرگ برای صدر جدول

فرازبام به مصاف زاگرس اسلام آباد می رود/ گام بزرگ برای صدر جدول

دهدشت- با ادامه رقابت های لیگ برتر هندبال آقایان، تیم هندبال فرازبام خائیز دهدشت در هفته هفتم رقابت ها به مصاف تیم صدر جدولی زاگرس اسلام آباد می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم سی و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال آقایان با دیدار تیم های نفت و گاز گچساران و نیروی زمین کازرون در عصر پنجشنبه و ساعت ۱۶ آغاز می شود.

نفت و گاز گچساران به عنوان یکی از دو نماینده کهگیلویه و بویراحمد با حضور بازیکنان جوان خود پا به این رقابت ها گذاشته است.

این تیم از مجموع شش بازی تنها سه امتیاز را کسب کرده و به دنبال بهبود شرایط خود در جدول است.

نفت و گاز در شرایطی به مصاف نیروی زمینی کازرون می رود که تیم رقیب با ۷ امتیاز به دنبال حرکت به سمت صدر جدول است.

اما دیگر نماینده کهگیلویه و بویراحمد در دیداری حساس به مصاف تیم صدرجدولی زاگرس اسلام آباد خواهد رفت.

فرازبام خائیز دهدشت با ترکیب بازیکنان جوان و با تجربه پا به این مسابقات گذاشته و از پنج بازی گذشته خود ۸ امتیاز به دست آورده است.

در مقابل حریف قدرتمند فرازبام با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.

فرازبام با پیروزی در مقابل زاگرس اسلام آباد می تواند گام بزرگی در دستیابی به صدر جدول بردارد.

این دیدار از ساعت ۱۶ روز جمعه به میزبانی تیم زاگرس اسلام آباد آغاز خواهد شد و دو تیم بالای جدول به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 4471322

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