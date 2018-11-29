هنیه اعلام کرد: حماس یک جنبش رهایی بخش ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در پیامی به «ماریا فرناندا اسپینوزا» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به تلاش های بی وقفه و مذبوحانه آمریکا در زمینه ارائه هرگونه حمایت مالی و معنوی از رژیم اشغالگر قدس ابراز خشم کرد.

هنیه در این پیام در خصوص تلاش های آمریکا برای تصویب پیش نویس قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه محکومیت مقاومت فلسطین گفت :«تازه ترین تلاش های آمریکا در زمینه حمایت از رژیم اشغالگر قدس تصمیم نماینده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل برای ارائه پیش نویس قطعنامه ای در جهت محکومیت مقاومت فلسطین و حق ملت فلسطین در زمینه دفاع از خویش در برابر تجاوزات نژاد پرستانه و بی وقفه و بیش از ۷ دهه دشمن صهیونیستی است».

در بخش دیگر این پیام آمده است که اقدامات آمریکا به این حد محدود نمی شود، بلکه بعد دیگری نیز پیدا کرده است که آن هم تلاش دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ برای کاهش تعداد مصوبات و قطعنامه های سازمان ملل در خصوص مساله فلسطین است.

هنیه خاطرنشان کرد که تلاش های آمریکا همزمان با روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین صورت می گیرد که مصادف با ۲۹ نوامبر هر سال می باشد.

وی با اشاره به حمایت آمریکا از مرکز حقوقی جنبش های مبارز و رهایی بخش ملی در جهان از رهگذر تصویب و صدور پاره ای قطعنامه های مهم از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵، افزود: این اقدام موجب موجب تجلی هویت حقوقی و بین الملل این جنبش ها شد.

در بخش دیگر این پیام می خوانیم که جنبش مقاومت اسلامی حماس به نقش آفرینی اعضای مجمع عمومی سازمان ملل و حمایت آنها از حق ملت ها در دفاع از خویشتن در زمینه به شکست کشاندن تلاش های تجاوزگرانه آمریکا بسیار امیدوار است.

رئیس دفتر سیاسی حماس در بخش دیگر این پیام آورده است که اقدام رژیم صهیونیستی به اشغال خاک فلسطین، محروم کردن ملت آن از حقوق اساسی خود، کوچاندن اجباری این ملت از سرزمین خود، تداوم شهرک سازی یک اقدام تروریستی است و دلیل اصلی تداوم خشونت در سراسر منطقه به شمار می رود.

وی بار دیگر تصریح کرد که حماس تجاوزات بی وقفه اشغالگران صهیونیست علیه ملت فلسطین از جمله اشغالگری، یهودی سازی شهر قدس، مصادره اراضی فلسطینی، تخریب خانه های فلسطینیان برای ساخت و توسعه شهرک های یهودی، محاصره فاجعه بار نوارغزه که از ۱۲ سال پیش آغاز شده است را محکوم می کند.

وی در این پیام تصریح کرد که بر اساس قوانین بین المللی حق ملت فلسطین در دفاع از خویشتن و مقاومت آن در برابر اشغالگران صهیونیست با بهره گیری از تمامی ابزارها و شیوه ها از جمله مقاومت مسلحانه حقی مشروع و قانونی است.

هنیه تاکید کرد که جنبش مقاومت اسلامی حماس یک جنبش رهایی بخش ملی فلسطینی است که سعی دارد از ملت خود تا زمان نیل به حقوق اساسی خود دفاع کند و این اقدام در چارچوب دفاع قانونی و دفع تجاوز از ملت فلسطین صورت می گیرد.

وی یادآور شد که ماده ۵۱ منشور سازمان ملل که پایه و اساس مشروعیت مبارزات انفرادی و گروهی ملت فلسطین در راستای نیل به استقلال و تعیین سرنوشت خود است بر این حق صراحت دارد و بر آن تاکید می ورزد.

رئیس دفتر سیاسی حماس تلاش جدی برای به شکست کشاندن تحرکات آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل برای محکوم کردن مقاومت را خواستار شد.

وی از مجامع جهانی خواست با بهره گیری از تمامی ابزارها و شیوه های قانونی در راستای برچیدن اشغالگری و کمک به ملت فلسطین به منظور تحقق اهداف و آرمان هایش در زمینه نیل به استقلال و آزادی و همچنین پایان بخشیدن به رنج و گرفتاری های مردم نوارغزه تلاش کنند.