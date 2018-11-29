۳ مدیر دستگاه اجرایی استان همدان بازنشسته شدند

به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مدرک تحصیلی مراکز آموزش مدیریت دولتی با ارزش استخدامی برای استفاده از قانون ادامه خدمت تا ۳۵ سال مدیران دارای ارزش نیست که بنابر این رای تعدادی دیگر از مدیران در سطح کشور مشمول قانون بازنشستگی اجباری شدند.

طبق بررسی ها ۳ مدیر همدانی حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده و به زودی پست های خود را تحویل می دهند.

یک منبع آگاه دراین خصوص بابیان اینکه قانون شامل حال همه مدیران است، گفت: ۱۶ آذر ماه آخرین مهلت حضور این مدیران در پست های اداری است.

بر این اساس احکام بازنشستگی رضا قیاسی معاون منابع انسانی استاندار همدان، علی تعالی فرماندار همدان و هاشم صوفی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان صادر شده است.