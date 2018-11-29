به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی بعدازظهر پنج شنبه، در نشست خبری پیش از مصاف دو تیم سپاهان و پدیده با اشاره به ممانعت سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوبآهن از ورود دوربینهای صدا و سیما به ورزشگاه در بازی ذوبآهن و فولاد، که در پی اقدام غیر حرفهای صدا و سیما مبنی بر درج نکردن عنوان ایران پس از اسم ذوبآهن در گزارش مربوط به قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا انجام گرفت، اظهار داشت: سعید آذری از مدیران شایسته فوتبال اصفهان است و این تقدام صدا و سیما در سال پیش هم که من سرمربی باشگاه ذوبآهن بودم انجام گرفت و امسال هم تکرار شد.
وی افزود: چنین اقداماتی شایسته فوتبال ایران نیست اما متاسفانه بسیار اتفاق میافتد که تیمهای شهرستانی مظلوم و مورد تبعیض قرار میگیرند، به عنوان مثال یک تیم اصفهانی برای دیدار با پارس جنوبی باید ابتدا به تهران برود، سپس یا به عسلویه یا به بوشهر و پس از آن با اتوبوس به جم برسد اما وقتی که با همه این مشکلات تیمهای شهرستانی تیمداری و افتخارآفرینی میکنند، نگاهها هم باید نگاههای عدالتمحور باشد و امیدوارم روزی برسد که چنین مشکلاتی را نداشته باشیم.
سرمربی سپاهان پیرامون بازی پدیده و سپاهان توضیح داد: من به آقای گلمحمدی و بازیکنان پدیده به خاطر این سبک بازی تبریک میگویم. من چندین بازی از پدیده را تماشا کردم و لذت بردم و مطمئن هستم فردا یک بازی بسیار خوب و زیبا را شاهد خواهیم بود چراکه نه سپاهان و نه پدیده هیچ یک به دنبال بازی بسته نیستند و هر دو تیم اهداف خاص خود را دنبال میکنند که این نکته بازی خوبی را رقم خواهد زد و هرچند بازی سختی برای ما خواهد بود اما امیدوارم با توجه به شرایط تیم، این بازی را پیروزی پشت سر بگذاریم و تماشاگران هم از تماشای آن لذت ببرند.
وی در واکنش به سوالی پیرامون ترکیب سپاهان و قرار گرفتن جلال علیمحمد در ترکیب پاسخ داد: هر مربی بر اساس تفکرات خود تیم را پیش میبرد؛ جلال علیمحمد یکی از بازیکنان باکیفیت سپاهان است اما اینکه در ترکیب قرار دارد یا نه هنوز معلوم نیست چراکه ما در هفته سه جلسه فنی و جلسه نهایی را شب پیش از بازی برگزار میکنیم که ترکیب تیم در این جلسه مشخص میشود و در واقع ترکیب تیم برای بازی فردا ، امشب معلوم خواهد شد اما یقینا از این پس هم نویدکیا، هم پاپی و هم علیمحمد بیش از پیش میتوانند کمک حال تیم باشند.
قلعهنویی با اشاره به تغییر داور دیدار پدیده و سپاهان افزود : با توجه به نزدیک بودن نیمفصل، من از آقای فردوسیپور خواهش میکنم یک گزارشی تهیه کنند که کدام تیم در این نیمفصل، بیشتر از نظر داوری ضرر کرده است که یقینا سپاهان خواهد بود، ما همچنین در بازی هفته پیش نیز ضرر کردیم و این درست نیست که روی بازیکنی خطا شود، آن بازیکن واکنشی نشان ندهد و جریمه هم بشود و جالب است که کارشناس این هفته برنامه نود اصلا داوریها را کارشناسی نکرد بلکه انگار مطالبی را از پیش حفظ کرده بود و آن ها را بازگو میکرد، اما درباره تغییر داور بازی فردا، این مسئله برای من هم جای سوال است وگرنه من باور دارم که داوران ما از اقشار مظلوم هستند و چه از نظر سختافزاری و چه از نظر دستمزد و حقوق از پاکترین داوران دنیا هستند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور بانوان در ورزشگاهها بیان داشت: من بارها نظر خود را گفتهام.، بانوان قشر عظیمی از جامعه ما و جامعه ورزشی ما را تشکیل میدهند و حضور آنها در همه صحنهها مفید و سازنده بوده است، من شخصا موافق حضور آنان در ورزشگاهها هستم اما معتقدم پیش از اینکه امکان حضور فراهم شود باید زیرساختهای لازم از همه جهات از جمله مسیر رفت و آمد، جایگاهها و غیره مهیا و سپس امکان حضور فراهم شود.
نظر شما